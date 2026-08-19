Tin mới

    Lâm Đồng hôm nay 19/08

    Văn Khoa19/08/2026 18:20

    Điểm tin Lâm Đồng ngày 19/08/2026: Sân bay Liên Khương chính thức mở cửa trở lại, tháo gỡ 162 dự án đầu tư và các chuẩn bị quan trọng cho năm học mới.

    Bản tin điểm tin Lâm Đồng ngày 19/08/2026 tổng hợp các sự kiện kinh tế, xã hội và hạ tầng nổi bật trên địa bàn tỉnh. Trong đó, sự kiện sân bay Liên Khương chính thức mở cửa trở lại sau hơn 5 tháng nâng cấp cùng các nỗ lực khơi thông nguồn lực đầu tư là những thông tin thu hút sự quan tâm lớn của người dân.

    Sân bay Liên Khương đón chuyến bay đầu tiên trở lại Lâm Đồng
    Sân bay Liên Khương đón chuyến bay đầu tiên trở lại Lâm Đồng

    Điểm nhanh

    Các mảng tin nổi bật

    Kinh tế – Hạ tầng

    Xã hội – Giáo dục – Y tế

    An ninh – Trật tự & Chính trị

    Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

    Bạn có thể xem chi tiết từng tin qua liên kết ở trên.

    Đọc tiếp

    Điểm tin Lâm Đồng hôm nay

      Đọc tiếp

        Đọc nhiều

          Thời sự Lâm Đồng
          Lâm Đồng hôm nay 19/08
          • Mặc định

          Giám đốc: Lê Huy Toàn

          Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO