Lâm Đồng hôm nay 19/08 Điểm tin Lâm Đồng ngày 19/08/2026: Sân bay Liên Khương chính thức mở cửa trở lại, tháo gỡ 162 dự án đầu tư và các chuẩn bị quan trọng cho năm học mới.

Bản tin điểm tin Lâm Đồng ngày 19/08/2026 tổng hợp các sự kiện kinh tế, xã hội và hạ tầng nổi bật trên địa bàn tỉnh. Trong đó, sự kiện sân bay Liên Khương chính thức mở cửa trở lại sau hơn 5 tháng nâng cấp cùng các nỗ lực khơi thông nguồn lực đầu tư là những thông tin thu hút sự quan tâm lớn của người dân.

Sân bay Liên Khương đón chuyến bay đầu tiên trở lại Lâm Đồng

Điểm nhanh

Hạ tầng giao thông — Sân bay Liên Khương chính thức hoạt động trở lại: Sau hơn 5 tháng nâng cấp, cảng hàng không đón chuyến bay đầu tiên và khôi phục các đường bay kết nối Đà Lạt với các tỉnh, thành phố.

— Sân bay Liên Khương chính thức hoạt động trở lại: Sau hơn 5 tháng nâng cấp, cảng hàng không đón chuyến bay đầu tiên và khôi phục các đường bay kết nối Đà Lạt với các tỉnh, thành phố. Thu hút đầu tư — Lâm Đồng tháo gỡ vướng mắc cho 162 dự án: Tỉnh đã xử lý vướng mắc cho 162/365 dự án ngoài ngân sách, giải phóng gần 74.000 tỷ đồng vốn đầu tư phục vụ phát triển kinh tế.

— Lâm Đồng tháo gỡ vướng mắc cho 162 dự án: Tỉnh đã xử lý vướng mắc cho 162/365 dự án ngoài ngân sách, giải phóng gần 74.000 tỷ đồng vốn đầu tư phục vụ phát triển kinh tế. Giáo dục & Đào tạo — Cho phép 10 trường tuyển sinh bổ sung lớp 10: Sở Giáo dục và Đào tạo đồng ý chủ trương cho 10 trường THPT trên địa bàn tuyển sinh bổ sung năm học 2026 - 2027.

— Cho phép 10 trường tuyển sinh bổ sung lớp 10: Sở Giáo dục và Đào tạo đồng ý chủ trương cho 10 trường THPT trên địa bàn tuyển sinh bổ sung năm học 2026 - 2027. Chính sách xã hội — Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công: Chính phủ ban hành Nghị định quy định nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công lên 3.012.000 đồng.

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – Hạ tầng

Khai thác trở lại các đường bay đến Đà Lạt: Vietjet đồng loạt mở lại 5 đường bay kết nối Đà Lạt với Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Vinh và Đà Nẵng, đồng thời chào mừng chuyến bay kết nối từ Cần Thơ.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai: Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu và hoàn thành bản đồ địa chính trong năm 2026.

Khắc phục điểm sạt lở đường ĐT 722: Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các giải pháp xử lý điểm sạt lở qua xã Đam Rông 4 nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Xã hội – Giáo dục – Y tế

Rà soát cây xanh nguy hiểm tại các trường học: Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu kiểm tra toàn bộ hệ thống cây xanh trong khuôn viên trường học để kịp thời xử lý trước mùa mưa bão.

HĐND tỉnh giám sát y tế cơ sở: Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tiến hành kiểm tra thực tế việc tổ chức và vận hành mạng lưới y tế tại xã Hàm Thạnh và Hàm Kiệm.

Khuyến nghị tra cứu giá trị thẻ BHYT học sinh: BHXH Việt Nam hướng dẫn phụ huynh chủ động kiểm tra thông tin thẻ BHYT trước khi bước vào năm học mới.

An ninh – Trật tự & Chính trị

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến 11 nội dung quan trọng: Tỉnh ủy Lâm Đồng họp Hội nghị lần thứ 12 để xem xét, quyết định các vấn đề lớn thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra Cơ sở Cai nghiện số 3: Đoàn công tác Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc về điều kiện hoạt động tại cơ sở thuộc phường Hàm Thắng.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

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