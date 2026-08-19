Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng khẩn trương rà soát, xử lý cây xanh có nguy cơ ngã đổ trong trường học Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương kiểm tra toàn bộ hệ thống cây xanh, kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý cây có nguy cơ ngã đổ, bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Cây phượng cổ thụ bật gốc ngã đổ tại sân Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Phường 2 Bảo Lộc năm 2025

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Văn bản số 4248/SGDĐT-VP về việc khẩn trương kiểm tra, rà soát, xử lý cây xanh có nguy cơ ngã đổ trong các cơ sở giáo dục. Đây là nhiệm vụ cấp thiết nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão năm 2026.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các xã, phường, Đặc khu Phú Quý phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn; đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm tra toàn bộ cây xanh trong khuôn viên và khu vực thuộc phạm vi quản lý. Việc kiểm tra cần tập trung tại cổng trường, sân trường, sân chơi, khu vực tập trung học sinh, cạnh phòng học, phòng chức năng, nhà đa năng, khu nội trú, bán trú, nhà để xe, hàng rào, lối đi và các công trình khác.

Các cơ sở giáo dục phải kịp thời phát hiện cây chết khô, sâu bệnh, mục thân, rỗng ruột, nghiêng bất thường, bật hoặc nổi rễ, nứt thân, tán cây mất cân đối; cây có cành lớn bị khô, gãy, nứt hoặc có khả năng rơi, gãy khi xảy ra mưa lớn, dông, lốc.

Qua rà soát, từng đơn vị phải lập danh sách cụ thể các cây có dấu hiệu mất an toàn, xác định vị trí, hiện trạng, mức độ nguy cơ, kèm theo hình ảnh và đề xuất phương án xử lý.

Đối với cây có dấu hiệu nguy hiểm, người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chủ động khoanh vùng, đặt biển cảnh báo, bố trí rào chắn; không để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và phương tiện đi vào hoặc dừng, đỗ tại khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Trong trường hợp cần thiết, nhà trường phải tạm thời điều chỉnh địa điểm tổ chức hoạt động giáo dục, hoạt động ngoài trời, vị trí tập trung học sinh, nơi để xe hoặc việc sử dụng phòng học, công trình có khả năng bị ảnh hưởng. Khi xảy ra mưa lớn, dông, lốc, tuyệt đối không tổ chức cho học sinh tập trung, vui chơi, sinh hoạt ngoài trời tại khu vực có nhiều cây xanh lớn hoặc khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với UBND xã, phường, đặc khu và cơ quan được giao quản lý cây xanh để đánh giá, thực hiện các biện pháp phù hợp như chặt hạ, tỉa cành, mé nhánh hoặc áp dụng giải pháp kỹ thuật khác.

Việc chặt hạ, dịch chuyển, cắt tỉa cây xanh phải đúng thẩm quyền, trình tự và quy định; đồng thời bảo đảm an toàn lao động, an toàn công trình, hệ thống điện và khu vực xung quanh.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị bổ sung nội dung phòng ngừa sự cố cây xanh gãy, đổ vào phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong kiểm tra, cảnh báo và xử lý tình huống. Sau các đợt mưa lớn, dông, lốc hoặc thời tiết bất thường, nhà trường phải kiểm tra lại cây xanh, công trình, sân trường và lối đi trước khi cho học sinh tiếp cận.

Cùng với công tác rà soát, các cơ sở giáo dục cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận biết nguy cơ, thực hiện kỹ năng phòng tránh; không trú mưa, đứng hoặc tập trung dưới cây xanh lớn khi xảy ra dông, lốc, mưa lớn.

Mùa mưa bão, rất nhiều cây cổ thụ ở khu vực Đà Lạt bị ngã đổ

Đối với cây xanh được xác định có nguy cơ cao, có thể trực tiếp đe dọa an toàn của con người hoặc công trình trường học, đơn vị phải cảnh báo, cách ly khu vực nguy hiểm và báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền để phối hợp xử lý, không chờ đến kỳ báo cáo định kỳ.

Nếu xảy ra sự cố cây gãy, đổ, cơ sở giáo dục phải khẩn trương triển khai phương án ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ hiện trường và báo cáo ngay cho cơ quan quản lý trực tiếp, chính quyền địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo.