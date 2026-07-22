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    Lâm Đồng hôm nay 22/7

    Văn Khoa22/07/2026 18:13

    Điểm tin Lâm Đồng 22/7/2026: Tập trung tiêm phòng dại đàn chó mèo, rà soát đơn giá bồi thường đất và đẩy mạnh các hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

    Tin tức Lâm Đồng hôm nay ngày 22/7/2026 ghi nhận nhiều hoạt động chỉ đạo điều hành quan trọng của lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý đất đai và phát triển hạ tầng. Bên cạnh đó, các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ cũng diễn ra trang trọng trên khắp các địa bàn.

    Tổng lực làm sạch 1,7 triệu thửa đất
    Lâm Đồng dồn lực thực hiện chiến dịch cao điểm đo đạc và số hóa dữ liệu để làm sạch hơn 1,7 triệu thửa đất.

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          Lâm Đồng hôm nay 22/7
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