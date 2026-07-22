Lâm Đồng hôm nay 22/7 Điểm tin Lâm Đồng 22/7/2026: Tập trung tiêm phòng dại đàn chó mèo, rà soát đơn giá bồi thường đất và đẩy mạnh các hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tin tức Lâm Đồng hôm nay ngày 22/7/2026 ghi nhận nhiều hoạt động chỉ đạo điều hành quan trọng của lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý đất đai và phát triển hạ tầng. Bên cạnh đó, các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ cũng diễn ra trang trọng trên khắp các địa bàn.

Lâm Đồng dồn lực thực hiện chiến dịch cao điểm đo đạc và số hóa dữ liệu để làm sạch hơn 1,7 triệu thửa đất.

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Nhân dịp 27/7, nhiều đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách tại xã Hàm Thạnh, Đắk Song và Tân Hải.

Ngành giáo dục chuẩn bị đưa 2 trường phổ thông nội trú liên cấp mới vào hoạt động tại vùng biên giới từ năm học 2026 - 2027.

HĐND tỉnh tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách đối với học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục hòa nhập trên địa bàn.

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