Lâm Đồng hôm nay 22/7
Điểm tin Lâm Đồng 22/7/2026: Tập trung tiêm phòng dại đàn chó mèo, rà soát đơn giá bồi thường đất và đẩy mạnh các hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Tin tức Lâm Đồng hôm nay ngày 22/7/2026 ghi nhận nhiều hoạt động chỉ đạo điều hành quan trọng của lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý đất đai và phát triển hạ tầng. Bên cạnh đó, các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ cũng diễn ra trang trọng trên khắp các địa bàn.
Điểm nhanh
- Phòng chống dịch bệnh — Lâm Đồng phấn đấu tiêm phòng dại đàn chó, mèo đạt 70% trước 31/8: UBND tỉnh yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho động vật.
- Thị trường nông sản — Giá tiêu hôm nay 22/7/2026: Lâm Đồng giữ đỉnh 140.500 đồng/kg: Giá tiêu duy trì mức cao nhất cả nước trong khi Trung Quốc tăng cường nhập khẩu.
- Quản lý thuế — Thông đồng, bao che người nộp thuế bị phạt tới 100 triệu đồng: Chế tài mới nhằm ngăn cản hành vi cản trở cơ quan thuế xác minh thông tin.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – Hạ tầng
- Lãnh đạo tỉnh đã chủ trì cuộc họp rà soát đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất, đảm bảo quyền lợi cho người dân.
- Dự án sân bay Phan Thiết với tổng vốn gần 3.900 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, thúc đẩy du lịch cho tỉnh.
- Lâm Đồng đang tập trung gỡ nút thắt về hạ tầng và thủ tục hành chính để đón dòng vốn đầu tư công nghiệp và đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
- Xã Đức An đang nỗ lực tổ chức lại sản xuất để hiện thực hóa khát vọng trở thành "thủ phủ" hồ tiêu của tỉnh.
Xã hội – Giáo dục – Y tế
- Nhân dịp 27/7, nhiều đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách tại xã Hàm Thạnh, Đắk Song và Tân Hải.
- Ngành giáo dục chuẩn bị đưa 2 trường phổ thông nội trú liên cấp mới vào hoạt động tại vùng biên giới từ năm học 2026 - 2027.
- HĐND tỉnh tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách đối với học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục hòa nhập trên địa bàn.
An ninh – Trật tự
- Công an tỉnh tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội.
- Sở Nông nghiệp và Môi trường chấn chỉnh tình trạng tự ý dừng tiếp nhận hồ sơ đất đai tại một số địa phương, yêu cầu giải quyết đúng quy định cho người dân.
- Cảnh báo tình trạng tội phạm công nghệ cao đánh cắp dữ liệu cá nhân để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 22/07/2026 18:14 — Lâm Đồng phấn đấu tiêm phòng dại đàn chó, mèo đạt 70% trước 31/8
- 22/07/2026 17:12 — Lâm Đồng rà soát đơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
- 22/07/2026 12:41 — Lâm Đồng rà soát toàn diện Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm
- 22/07/2026 11:40 — Giá tiêu hôm nay 22/7/2026: Lâm Đồng giữ đỉnh 140.500 đồng/kg
- 22/07/2026 10:34 — 2 trường nội trú mới tiếp sức học sinh vùng biên Lâm Đồng
- 22/07/2026 09:01 — Lâm Đồng chấn chỉnh tình trạng tự ý dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai
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