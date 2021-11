Trao công trình hệ thống xử lý nước tinh khiết RO cho trường học vùng sâu

(LĐ online) - Chiều 20/11, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và Chi đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã đi trao công trình thanh niên “Hệ thống xử lý nước tinh khiết RO” cho Trường Mầm non Tân Lạc, huyện Bảo Lâm. Đây là công trình thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và nghị quyết của Đảng bộ cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ.

Trao công trình thanh niên “Hệ thống xử lý nước tinh khiết RO” cho Trường Mầm non Tân Lạc, huyện Bảo Lâm

Công trình Thanh niên “Hệ thống xử lý nước tinh khiết RO” được lắp đặt gồm: hệ thống bồn chứa; máy bơm, đường ống; hệ thống lọc, xử lý nước sinh hoạt với công suất 1000 lít/giờ; hệ thống lọc nước tinh khiết theo công nghệ RO với công suất 60 lít/giờ… Toàn bộ hệ thống cũng được vận hành, điều khiển tự động từ đầu vào đến đầu ra. Nước được lọc qua hệ thống công nghệ RO đảm bảo chất lượng tinh khiết và uống được trực tiếp ngay đầu vòi mà không cần đun nấu. Được biết, công trình “Hệ thống xử lý nước tinh khiết RO” được xây dựng, trao tặng cho Trường Mầm non Tân Lạc có tổng kinh phí gần 200 triệu đồng do Chi đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh triển khai thực hiện từ ngày 22/10 đến nay. Công trình được triển khai, xây dựng, hoàn thành và bàn giao cho Trường Mầm non Tân Lạc vận hành, cung cấp nước sinh hoạt, nấu ăn và nước uống cho toàn bộ học sinh và cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

Trường Mầm non Tân Lạc đóng ở địa bàn vùng sâu vùng xa. Hiện nay, toàn trường có hơn 130 học sinh bán trú và 18 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ I năm 2017 và hiện nay đang phấn đấu để đạt chuẩn quốc gia cấp độ II thời gian tới.

Anh Trần Kiên Cường – Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công trình thanh niên “Hệ thống xử lý nước tinh khiết RO” được triển khai xây dựng và trao cho Trường Mầm non Tân Lạc là một trong những hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa đông năm 2021 và phong trào “Vì đàn em thân yêu”.

DUY DANH