Tuổi trẻ Phú Sơn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Xác định thanh niên luôn là lực lượng xung kích trong các phong trào thi đua xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc; thời gian qua, tuổi trẻ xã Phú Sơn đã chủ động lao động, sáng tạo thực hiện nhiều hoạt động thiết thực trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đóng góp tích cực vào việc thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuổi trẻ Phú Sơn tham gia hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, đổi mới, tuổi trẻ Phú Sơn đã có những công trình và phần việc cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi hằng năm. Tiêu biểu là phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu”. Đoàn Thanh niên đã xây dựng được 5 công trình, phần việc thanh niên cấp xã gồm hai công trình về tuyến đường Thanh niên tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, một công trình phát wifi miễn phí tại xóm Gia Lu, Thôn Preteing 2, một công trình tuyến đường hoa và một công trình sân bóng chuyền tại Thôn Preteing 1.

Cùng với đó, nhằm cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân, Đoàn xã Phú Sơn duy trì công tác tổ chức kết hợp các đợt tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho đoàn viên, hội viên tham gia; vận động thanh niên và gia đình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sang giống có năng suất và sản lượng cao, xen canh tăng năng suất cây trồng. Đồng thời, mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao, trồng xen canh các loại cây ăn quả trên diện tích cà phê như: sầu riêng, bơ, chuối, macca... Vì vậy mà các mô hình Tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế đặc biệt được quan tâm mở rộng, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn xã đã chủ động thành lập và hướng dẫn hoạt động có hiệu quả 2 tổ hợp tác chăn nuôi bò tại thôn Lạc Sơn.

Song song với việc chú trọng tập trung phát triển kinh tế tại địa phương, thời gian qua, tuổi trẻ Phú Sơn tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo đoàn viên, thanh niên nhằm phát huy phẩm chất sáng tạo của tầng lớp trẻ. Ngoài ra, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được Đoàn xã chủ động đề ra kế hoạch và ra quân kịp thời. Cụ thể, trong các đợt ảnh hưởng do bão, lũ đơn vị đã góp nhiều ngày công giúp bà con Nhân dân tu sửa nhà cửa khắc phục lại hậu quả do mưa bão; tổ chức 20 đợt ra quân vệ sinh môi trường, phát quang cây bụi, thu gom rác thải trên địa bàn.

Trong các đợt lũ lụt xảy ra ở miền Trung, Đoàn xã đã tích cực phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tổ chức vận động quyên góp tiền mặt, quần áo cũ và các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì tôm, mắm, muối,... gửi tới các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lụt, qua đó góp một phần sức giúp bà con Nhân dân miền Trung vượt qua tai ương.

Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Đoàn xã Phú Sơn tiếp tục duy trì các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Đơn cử, thành lập đội hình thanh niên xung kích phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch, hỗ trợ tiêm vắc xin, vận động người dân hỗ trợ rau, củ, quả và nhu yếu phẩm để chuyển đến các vùng gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19...

Anh Lê Quang Vũ, Bí thư Đoàn xã Phú Sơn thông tin: Trong phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, Đoàn xã Phú Sơn tích cực phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, tích cực vận động thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ. Chi đoàn dân quân thực hiện tốt phong trào “Xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ” với các phần việc thanh niên như: vườn rau tăng gia, ra quân làm công tác dân vận, trực sẵn sàng chiến đấu, trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh ở khuôn viên cơ quan...

Mặt khác, Đoàn xã Phú Sơn không ngừng tăng cường công tác xã hội hóa chăm lo cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi và Nhân dân khó khăn trên địa bàn thông qua các hoạt động trong chương trình “Xuân tình nguyện“, “Xuân yêu thương”, “Trung thu cho em“ với nhiều phần quà có giá trị. Trong nhiệm kỳ này, Đoàn xã đã hỗ trợ trao tặng cho hơn 320 em học sinh và hơn 500 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Theo ông Phạm Văn Thanh, Bí thư Đảng uỷ xã Phú Sơn: Trong nhiệm kỳ 2017-2022, các chương trình và phong trào lớn của tổ chức Đoàn được triển khai với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, đạt hiệu quả cao. Đặc biệt là các phong trào thanh niên tình nguyện, chung tay xây dựng nông thôn mới; thanh niên xung kích tham gia phòng, chống dịch COVID-19; phong trào đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp.

Để chất lượng công tác Đoàn xã Phú Sơn ngày càng được nâng cao, anh Lê Quang Vũ, Bí thư Đoàn xã Phú Sơn cho biết: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nêu cao khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Phú Sơn đoàn kết, đổi mới, bản lĩnh, sáng tạo, phát triển” với mong muốn xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, sẵn sàng xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trí tuệ và hoài bão vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

HƯƠNG LY