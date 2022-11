Trang bị kiến thức an ninh mạng và chuyển đổi số cho đoàn viên, thanh niên

(LĐ online) - Chiều 11/11, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh với an ninh trên không gian mạng và chuyển đổi số”. Buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và trực tuyến đến hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên thuộc các tổ chức cơ sở Đoàn trong Khối.

Các đoàn viên tham gia sinh hoạt chuyền đề trực tiếp tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề, các đoàn viên, thanh niên đã được Thượng úy Võ Lê Thanh Lâm - cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Lâm Đồng quán triệt, phổ biến các nội dung về an ninh trên không gian mạng như: nhận diện hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự trên không gian mạng và tình hình an ninh mạng tại địa bàn Lâm Đồng; các hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng không gian mạng (gồm đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận; thông tin dâm ô, đồi trụy kích động bạo lực, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; đăng tải, phát tán thông tin tuyên truyền chống nhà nước, tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước; xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc; đăng tải thông tin gây rối trật tự công cộng; đăng tải, phát tán thông tin vu khống người khác). Ngoài ra, các đoàn viên thanh niên cũng được trang bị kỹ năng “4 biết” khi tham gia sử dụng không gian mạng là: Biết nhận diện, kiểm chứng thông tin; biết bảo mật thông tin cá nhân; biết tuân thủ quy định của pháp luật; biết nguyên tắc ứng xử khi tham gia mạng xã hội.

Tại buổi sinh hoạt, các đoàn viên thanh niên trong Khối các cơ quan tỉnh cũng được phổ biến các kiến thức liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi số như, các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu của chuyển đổi số.

Dịp này, các đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan tỉnh cũng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc sử dụng không gian mạng và chuyển đổi số.

DUY NGUYỄN