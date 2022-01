Tháng 4/1930, Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng (lúc bấy giờ là tỉnh Lâm Viên và Đồng Nai Thượng) được thành lập với 3 đảng viên, do đồng chí Trần Diệm làm Bí thư. Từ thời điểm đó, Lâm Đồng chính thức có Đảng lãnh đạo. Cuối năm 1930, chi bộ phát triển thêm 5 đảng viên và được cấp trên tăng cường thêm 3 đảng viên, chia thành 2 chi bộ: Chi bộ Palace có 5 đảng viên, Chi bộ Cầu Quẹo có 6 đảng viên. Sự ra đời của tổ chức Đảng Cộng sản là mốc son sáng ngời trong dòng lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trong suốt 92 năm qua.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng trên Internet. Ảnh: Tuấn Hương

TỪ KHI CÓ ĐẢNG LÃNH ĐẠO

Sau khi ra đời, chi bộ đã nhanh chóng thành lập các tổ chức như “Công hội đỏ” trong công nhân nhà máy đèn, hãng thầu xây dựng, đồn điền, công nhân xe lửa và những người làm trong các hiệu may; thành lập Hội “Tương tế” và một số hội “Ái hữu” đồng hương… Đảng ra đời, tư tưởng của Đảng đã lan tỏa mạnh mẽ ở Lâm Đồng từ thành thị đến nông thôn; từ nông, công trường, nhà máy đến những nơi họp chợ, đồn điền, trường học; từ người Kinh đến người đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng luôn ở trong dân; người của Đảng cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng khổ với dân. Việc gì khó có người của Đảng; việc gì không hiểu, người của Đảng giải thích rõ ràng. Dân tin Đảng, yêu thương, đùm bọc, chở che người của Đảng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh; dân cung cấp thông tin, liên lạc; dân hiến kế, cung cấp sức người, sức của cho Đảng, làm cho lực lượng của Đảng phát triển nhanh và ngày càng lớn mạnh.

Từ ngày có Đảng, một sự kết hợp tuyệt vời giữa trí tuệ của Đảng với sức mạnh của Nhân dân. Đảng chỉ ra con đường cách mạng và lãnh đạo Nhân dân thực hiện sự nghiệp cách mạng, đứng lên đánh đuổi đế quốc, phong kiến giành chính quyền về tay Nhân dân tháng 8/1945; cùng cả nước 20 năm trường kỳ đánh Mỹ và bè lũ tay sai, góp phần to lớn làm nên chiến thắng lịch sử 30/4/1975 thống nhất đất nước và độc lập dân tộc, đúng theo di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “Đất nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một…” và “không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

10 NĂM THỜI HẬU CHIẾN

Sau ngày giải phóng 1975, Lâm Đồng thời hậu chiến đầy rẫy những khó khăn, gian khổ, vừa phải hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa phải đảm bảo cuộc sống Nhân dân, lại vừa đấu tranh, tiêu diệt bọn phản động Fulro. Trước tình hình đó, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng với những con người một thời “ăn cơm vắt, ngủ rừng” đã đoàn kết, cùng trăn trở, nghĩ suy làm thế nào để “dân yên, dân no, dân ấm”. Chưa bao giờ mà trí tuệ của Đảng bộ tỉnh được tập trung cao độ như lúc này. Đó là khoảng thời gian mà lãnh đạo tỉnh “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm” với những cuộc họp bàn, tranh luận không thể tính bằng giờ, để rồi nhiều nghị quyết đã ra đời, hoạch định từng đường đi, nước bước, cùng sự quyết tâm cách mạng triệt để, vững vàng.

3 năm đầu sau giải phóng (1975 - 1978), đời sống Nhân dân cơ cực, đói nghèo, cán bộ lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở cũng chỉ cơm hẩm, gạo mốc, khoai sắn, bo bo. Thời đó, “ngước lên chẳng thấy ai hơn, nhìn xuống chẳng thấy ai thua mình”. Vì thế, Đảng bộ tỉnh đặt ra mục tiêu hàng đầu là giải quyết cơ bản vấn đề lương thực, giải quyết cái ăn cho dân đi đôi với giữ vững và phát huy một bước các thế mạnh của tỉnh.

4 năm sau đó, từ thực tiễn chuyển biến chưa như mong đợi, Đảng bộ tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, từ đó chủ động giải quyết căn bản nhu cầu ăn, mặc cho dân. Bên cạnh đó, tỉnh coi trọng sản xuất hàng xuất khẩu trên cơ sở thế mạnh của các loại đặc sản Lâm Đồng, nhất là chè và cà phê.

Đến giáp thời kỳ đổi mới (1986), dù vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng tư duy lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đã bắt đầu thoát ra được chuyện cơm, áo, gạo, tiền để nghĩ về khoa học kỹ thuật và xác định: Lâm Đồng phải tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng, lấy cách mạng khoa học - kỹ thuật làm then chốt; coi trọng phát triển kinh tế gắn với văn hóa, phát huy thế mạnh về rừng, cây công nghiệp và du lịch; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường...

10 năm thời hậu chiến, chuyện lo cái ăn, cái mặc cho dân cơ bản đã hoàn thành. Nhưng cuộc sống của người dân và cán bộ, viên chức vẫn còn trong cảnh thắt lưng buộc bụng.

BƯỚC TIẾN DÀI CỦA THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Đến thời kỳ đổi mới 1986 - 1990, từ sự đột phá, đổi mới được khơi thông từ Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng, lần đầu tiên Đảng bộ tỉnh phát huy sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế và cho rằng cần phải phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện, đưa nông nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, tạo cho được tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế...

Và những năm cuối cùng của thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Lâm Đồng đã bắt đầu “mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với nước ngoài, tỉnh ngoài”, chủ động tranh thủ mọi thời cơ phát triển nhanh nền kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là thời kỳ Lâm Đồng trải thảm mời gọi đầu tư, thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến từ Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc) và nhiều nước khác, từ đó cho ra đời các thương hiệu trà olong và các loại rau, hoa giống mới, manh nha hình thành phương thức canh tác ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Có thể nói, sau 15 năm đổi mới, Lâm Đồng đã có một bước tiến rất dài trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Lâm Đồng từ thành thị đến nông thôn; từ vùng đô thị đến vùng sâu, vùng xa đã có nhiều khởi sắc. Đó là cơ sở để Đảng bộ tỉnh vươn tới những khát vọng lớn lao trong thời kỳ CNH-HĐH.

CHƯƠNG MỚI THỜI KỲ CNH-HĐH

Giai đoạn 2005 - 2010, lần đầu tiên, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng sử dụng thuật ngữ “đột phá và tăng tốc”, thể hiện quyết tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Cũng trong giai đoạn này, khái niệm khá mới lạ về “nông nghiệp công nghệ cao” đã được đưa vào Nghị quyết: “Đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu”. Từ sự định hướng đó, Đảng bộ tỉnh đã mở ra một chương mới trong phát triển nông nghiệp giai đoạn 2010 - 2015 với nhiều thành tựu to lớn, góp phần tạo ra bước chuyển mạnh mẽ của nền kinh tế, xã hội tỉnh nhà theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tính từ năm 2016 đến nay, thu nhập bình quân đầu người cao hơn nhiều so với mức bình quân chung cả nước; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều thành tựu mới với tỷ lệ trên 80% số xã đạt chuẩn và hiện khởi động lộ trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đây cũng là giai đoạn mà hạ tầng giao thông Lâm Đồng được nâng cấp đồng bộ với tốc độ khó ngờ; đường liên tỉnh, liên huyện đã được mở rộng, chất lượng khá cao; giao thông nông thôn, đường nội đồng phần lớn đã được nhựa nóng và bê tông hóa, cứng hóa. Hàng ngàn diện tích đất nông nghiệp được Nhân dân chuyển đổi cây trồng bằng những loại cây có giá trị kinh tế cao; nông nghiệp công nghệ cao đã về tận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, một số hộ nông dân vùng đô thị đã bắt đầu ứng dụng công nghệ thông minh trong sản xuất nông nghiệp. Những huyện nghèo trước kia đã có những bước bứt tốc xóa nghèo, trở thành huyện có mức sống trung bình rồi vươn lên khá như Lạc Dương, Đơn Dương, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên…

Và hôm nay, kết thúc năm 2021, chỉ sau một năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Lâm Đồng vẫn bước đi vững chãi dù đại dịch COVID-19 hoành hành với bao thử thách tưởng chừng không thể vượt qua.

Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được giữ vững; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà điểm nhấn là vai trò trách nhiệm người đứng đầu tiếp tục được nâng tầm; công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên dưới đều một lòng đúng với chủ đề Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước”.

LỜI KẾT

92 năm kể từ ngày Lâm Đồng có chi bộ Đảng, 92 năm, từ 3 đảng viên đến nay toàn Đảng bộ tỉnh có gần 50 ngàn đảng viên, thế hệ tiếp nối thế hệ đã đóng góp biết bao công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh nhà mà giá trị của nó không gì có thể đo đếm được.

Xin được tôn vinh các thế hệ tiếp nối, những con người biết tôn trọng, phát huy những thành quả của thế hệ cha ông đi trước, mạnh dạn đột phá, đổi mới để Lâm Đồng phát triển nhanh, phát triển mạnh và phát triển vững bền.

Xin đặt niềm tin vào thế hệ tiếp bước hôm nay, những con người giàu nhiệt huyết, đầy hoài bão, khát khao đưa Lâm Đồng tiếp tục tiến tới tương lai với mục tiêu: Đảng bộ mạnh, chính quyền liêm chính, dân giàu, tỉnh phú cường.

VĂN TÒA