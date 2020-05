Đảng bộ cơ sở Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội điểm

(LĐ online) - Ngày 12/5, Đảng bộ cơ sở Phòng Hồ sơ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Phòng Hồ sơ Công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt các mặt công tác được giao. Phòng không ngừng nỗ lực, đổi mới toàn diện trên các lĩnh vực công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đảng bộ 4 năm đạt danh hiệu Đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 1 năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã phát triển được 6 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của đảng bộ lên 28 đồng chí.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ cơ sở Phòng Hồ sơ đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng luôn trong sạch vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Với phương châm “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm”, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí. Đại hội cũng bầu trực tiếp Bí thư. Đồng chí Thượng tá Khúc Thị Trung được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng gồm 7 đồng chí; trong đó, có đồng chí bí thư là đại biểu đương nhiên.

NGUYỄN NGHĨA - TIẾN DŨNG