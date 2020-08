CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐƠN DƯƠNG LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Nhân Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Báo Lâm Đồng đã có dịp trao đổi với Bí thư Huyện ủy Đinh Ngọc Hùng về sự phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ vừa qua và nhiệm vụ sắp đến của Đơn Dương trên đường hướng đến huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Đồng chí Đinh Ngọc Hùng - Bí thư Huyện ủy Đơn Dương

PV: Là huyện đạt chuẩn NTM đầu tiên của Lâm Đồng, đánh giá của đồng chí về sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua?

Đồng chí Đinh Ngọc Hùng: Đơn Dương trong nhiệm kỳ 5 năm qua đã có những bước phát triển vượt bậc. Nền kinh tế của huyện không chỉ tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển, quy mô và chất lượng được nâng lên mà huyện còn làm tốt công tác tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đều đạt và vượt kế hoạch.

Cụ thể, tốc độ tăng tưởng kinh kế của huyện trong nhiệm kỳ 5 năm qua đạt rất cao, bình quân 8,6%/năm; quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 12,6% hằng năm; thu nhập bình quân đầu người tăng 8,4%/năm, từ 48 triệu đồng năm 2015 lên gần 72 triệu đồng trong năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 6,32% cuối năm 2015 xuống chỉ còn 0,5% vào năm 2020 này.

Đáng kể nhất, sản xuất nông nghiệp của huyện đã được cơ cấu lại theo hướng đồng bộ, hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản, đảm bảo phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tăng nhanh, đến nay đạt trên 62% tổng diện tích, chiếm 80% giá trị sản xuất của huyện. Hàng hóa nông sản ngày càng đa dạng, chất lượng, trình độ canh tác của người dân từng bước nâng cao, huyện đã hình thành các vùng chuyên canh tập trung và chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị nông sản, nâng cao thu nhập của người dân.

Đơn Dương đến nay cũng là huyện đi đầu của Lâm Đồng trong chăn nuôi bò sữa với tổng đàn hiện nay trên 15 nghìn con, chất lượng đàn bò tăng, tổng sản lượng sữa đạt 160 tấn/ ngày, tổng thu nhập từ sữa tăng từ 460 tỷ đồng năm 2015 lên 730 tỷ đồng năm 2020.

Trong xây dựng NTM, dự kiến đến cuối năm 2020 này huyện sẽ có 4 trong tổng số 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 2 xã đạt NTM kiểu mẫu; thị trấn D’ran, thị trấn Thạnh Mỹ cũng xây dựng theo định hướng đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện cũng đang từng bước xây dựng huyện NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025.

Trong phát triển, huyện luôn chú ý phát huy hiệu quả công tác quy hoạch tổng thể trong phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo vệ sinh môi trường, làm tốt công tác thu gom và xử lý chất thải; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, độ che phủ rừng trên địa bàn đến nay đạt trên 59%, vượt kế hoạch đề ra; chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học - công nghệ, thông tin - truyền thông đều có bước phát triển rất mạnh mẽ, đáng ghi nhận.

PV: Đảng bộ huyện đã có những nỗ lực như thế nào trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả tại địa phương?

Đồng chí Đinh Ngọc Hùng: Toàn Đảng bộ huyện có 46 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 32 chi bộ cơ sở và 14 đảng bộ cơ sở (gồm 10 Đảng bộ xã, thị trấn, 2 Đảng bộ lực lượng vũ trang, 1 đảng bộ đơn vị sự nghiệp, 1 Đảng bộ cơ quan hành chính). Đến nay đã có 105/105 chi bộ thôn, tổ dân phố có chi bộ độc lập, 92/213 chi bộ trực thuộc có chi ủy, trong đó 50/105 chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy; 32/47 chi bộ trường học trực thuộc có chi ủy. Huyện hiện có trên 2.500 đảng viên, trong đó đảng viên nữ là 1.110, dự bị 115, đảng viên người dân tộc thiểu số là 284, đảng viên có đạo là 532.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đặc biệt quan tâm. Hằng năm các cấp trong huyện đều tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận chuyên đề của Trung ương, của tỉnh và huyện. Các cấp ủy cũng tăng cường đưa các chủ trương của Đảng vào đời sống xã hội, nhất là chủ trương về giữ vững và nâng cao chất lượng huyện NTM, xã NTM, hướng đến xây dựng Đơn Dương đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Huyện cũng đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thông qua nhiều hình thức, như tổ chức lớp học, cuộc thi, hội thi, chào cờ sáng thứ Hai hàng tuần tại cơ quan, đơn vị, trường học, các thôn, tổ dân phố, tuyên truyền trực quan, tạo chuyển biến tích cực trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Hoạt động của HĐND, UBND các cấp chính quyền trong huyện cũng ngày càng năng động và hiệu quả hơn. Huyện lâu nay luôn chú ý đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; củng cố, kiện toàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể trong huyện cũng có những hoạt động tích cực, làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hầu hết đảng viên hằng năm đều đạt mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức Đảng yếu kém; trong 2 năm liền, năm 2018, 2019, Đảng bộ huyện đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; trong năm 2020 được Ban Chấp hành Trung ương biểu dương gương điển hình tại điểm cầu truyền hình “Ánh sáng niềm tin” kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cơ giới hóa nông nghiệp ở Đơn Dương. Ảnh: Hà Hữu Nết

PV: Là địa phương đang hướng đến xây dựng huyện NTM kiểu mẫu của tỉnh Lâm Đồng, đồng chí có thể cho biết những nét định hướng chính của Đảng bộ huyện cho nhiệm kỳ 5 năm đến?

Đồng chí Đinh Ngọc Hùng: Mục tiêu trong nhiệm kỳ đến vẫn được huyện xác định tiếp tục xây dựng Đơn Dương phát triển toàn diện, bền vững, là trung tâm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh của tỉnh, khu vực Tây Nguyên và của cả nước.

Huyện sẽ chú ý phát triển công nghiệp theo hướng chọn lọc, tập trung vào những ngành, nghề, lĩnh vực lợi thế; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng thị trấn và nông thôn; tăng cường đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Đơn Dương đạt NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh vào năm 2025.

Nhiều chỉ tiêu cũng được huyện đặt ra cụ thể, trong đó phấn đấu GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 120 triệu đồng/người/năm theo tiêu chí xây dựng NTM.

Một mục tiêu quan trọng huyện cũng đang nỗ lực phấn đấu trong 5 năm đến tất cả 8 xã trong huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, có 5/8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh.

Để thực hiện được điều này địa phương luôn chú ý công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy rộng rãi dân chủ, quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng của người dân địa phương trong việc xây dựng Đơn Dương thành một địa phương phát triển toàn diện.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

VIẾT TRỌNG (thực hiện)