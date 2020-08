Lạc Dương: Thăm, chúc mừng nhân Ngày Truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam

(LĐ online) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020), ngày 19/8, lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện.

Lãnh đạo huyện Lạc Dương tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện

Chúc mừng Ngày Truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, đồng chí Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy Lạc Dương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của lực lượng Công an huyện trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển của địa phương trong suốt thời gian qua. Đồng thời, mong rằng, trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện tiếp tục phát huy truyền thống Công an Nhân dân, quan tâm, xây dựng lực lượng vững mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, Thượng tá Hà Xuân Tùng – Trưởng Công an huyện Lạc Dương khẳng định: Thời gian tới, lực lượng Công an huyện sẽ tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, đơn vị để làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

T. HƯƠNG – S. TRÀ