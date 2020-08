HỘI THẢO KHOA HỌC

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều 31/8 Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử, lý luận, thực tiễn và bài học về công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Phó Bí Thư Tỉnh uỷ Trần Văn Hiệp cùng với đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Bùi Thắng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí là Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; Ban Giám hiệu, giảng viên Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo Học viện Lục Quân Đà Lạt; lãnh đạo các thành uỷ, huyện uỷ…

Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 được cả dân tộc Việt Nam viết ra bằng máu, thể hiện sâu sắc nghị lực quyết tâm giành và bảo vệ quyền dân tộc thiêng liêng của mình. Bản Tuyên ngôn Độc lập kết thúc hùng tráng bằng tuyên bố trịnh trọng và đanh thép, đáp ứng nguyện vọng thiết tha ngàn đời của Nhân dân Việt Nam “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, đồng chí Bùi Thắng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, trao đổi, làm rõ và khẳng định: Tuyên ngôn độc lập là trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Việt Nam với khát vọng cháy bỏng là đấu tranh vì nền độc lập dân tộc và bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; Tuyên ngôn độc lập cũng chính là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, Nhân dân... Đồng chí cũng đề nghị tập trung làm rõ giá trị và ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng 8/1945 trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam - Tác động của cuộc cách mạng này với phong trào cách mạng trên thế giới - Làm rõ những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám đối với sự nghiệp đổi mới trong phát triển KTXH, củng cố QP - AN, xây dựng Đảng, xây dựng Hệ thống chính trị… của đất nước và của tỉnh Lâm Đồng 75 năm qua.

Trên cơ sở đó, tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều tham luận, tập trung phân tích, làm rõ và tiếp tục khẳng định những giá trị to lớn của Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vai trò lãnh đạo của Đảng trong cách mạng Tháng Tám; các bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám về các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, sự kết hợp các hình thức đấu tranh trong Cách mạng tháng Tám… và vận dụng vào thời đại ngày nay để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước phát triển vững mạnh và hội nhập quốc tế. Một số đại biểu đã đi sâu vào phân tích, khẳng định thành quả của đất nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng trên nhiều lĩnh vực trong suốt 75 năm qua; vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các lực lượng thù địch.

Phát biểu chỉ đạo và bế mạc Hội thảo, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao những bài viết và các ý kiến tham luận tại Hội thảo. Đồng chí nhận xét: Tuy tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau nhưng các tham luận đều tập trung khẳng định và làm sâu sắc giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Tám cũng như Tuyên ngôn độc lập trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; khẳng định khát vọng của dân tộc Việt Nam về hoà bình, độc lập, tự do, hạnh phúc và ý chí quyết tâm bảo vệ nền tự do, độc lập của dân tộc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh ta là rất nặng nề, đòi hỏi cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, mỗi một cán bộ, đảng viên phải phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, nắm bắt thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, tiếp tục tạo thêm thế và lực mới cho tỉnh nhà trên con đường phát triển và hội nhập. Theo đó, đồng chí đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Nhận thức đúng và xử lý tốt các nhân tố tạo thành động lực tổng hợp để đổi mới và hội nhập, kết hợp hài hòa các lợi ích; phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc... Quá trình đó, đòi hỏi tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trước hết và trên hết là thực hiện nhiệm vụ “then chốt” xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

