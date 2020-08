KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP (25/8/1911-25/8/2020)

(LĐ online) - “Võ công truyền quốc sử - Văn đức quán nhân tâm”. Đó là câu đối mà Giáo sư Vũ Khiêu viết tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người “anh cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người đã cùng Đảng và Bác Hồ sáng lập, xây dựng và lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thế nhưng, Võ Nguyên Giáp còn là nhân vật toàn tài trên rất nhiều lĩnh vực và ở lĩnh vực nào ông cũng có những đóng góp thật xuất sắc: Giáo dục, báo chí, ngoại giao, lịch sử.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do UNESCO tổ chức năm 1990, Tiến sĩ Modagat Ahmet - Giám đốc UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đại diện đặc biệt của Tổng Giám đốc UNESCO đã phát biểu: “Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống, và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó”. Nay, chúng ta vẫn có thể lấy nhận xét này để nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp bởi chính Người cũng là “một trong số đó”. Có lẽ vì vậy mà lúc sinh thời, Giáo sư Trần Văn Giàu nói rằng lịch sử của dân tộc sau này sẽ luôn nhắc đến hai tên tuổi lớn là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp.

Công lao và cống hiến xuất sắc, nổi bật nhất của ông với dân tộc và đất nước thể hiện rõ nét và đầy đủ nhất là trên lĩnh vực quân sự bằng tài năng quân sự bẩm sinh với những chiến công hiển hách của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong lòng Nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, Đại tướng là một trong những danh tướng tài năng nhất của thế kỷ XX. Là một nhà chiến lược quân sự thiên tài, Đại tướng là cha đẻ của chiến lược, chiến thuật và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh với chiến tranh nhân dân độc đáo. Không những là một nhà quân sự thiên tài, ông còn là nhà chính trị đầy bản lĩnh, một nhà giáo, một nhà hoạt động xã hội và nhân văn lớn. Có lẽ vì vậy mà một người dân đã tặng ông đôi câu đối: “Văn lo vận nước Văn thành Võ/ Võ thấu lòng dân Võ hóa Văn”. Giáo sư Đặng Bích Hà, phu nhân của Đại tướng nói rằng có rất nhiều bài viết, câu đối về Đại tướng song đôi câu đối này đã lột tả được đúng cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng. Trong lời điếu tại Lễ quốc tang của Đại tướng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đánh gia cao công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ quân đội suy tôn đồng chí là anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí in đậm trong lòng Nhân dân, là vị tướng của Nhân dân, mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc”.

Tên tuổi của Đại tướng gắn liền với những chiến công hiển hách của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trên thế giới, Đại tướng được tôn vinh là một vị tướng huyền thoại, một thiên tài quân sự của thế giới. Đại tướng được các học giả phương Tây tôn vinh là bậc thầy quân sự Việt Nam. Ducan Townson, tác giả cuốn “Những vị tướng lừng danh”, xuất bản ở London đánh giá: “Võ Nguyên Giáp là một trong 21 vị danh tướng của thế giới trong 25 thế kỷ qua”. Westmoreland, tướng Mỹ trong chiến tranh Việt Nam đánh giá: “Ông Giáp có tất cả những đức tính của một thống soái quân sự lớn, đó là sự quả đoán, tính kiên quyết, sức mạnh tinh thần, khả năng tập trung suy nghĩ và hành động, trí thông minh”. Nhà sử học quân sự Mỹ Cecil Curay trong tác phẩm “Chiến thắng bằng mọi giá” đánh giá: “Ông không chỉ trở thành một huyền thoại mà có lẽ còn trở thành một thiên tài quân sự lớn nhất của tất cả các thời đại”. Ký giả người Anh Peter Macđonal trong một cuốn sách đã đánh giá: “Cuộc đời ông Giáp gắn liền với chiến đấu và chiến thắng, đã làm ông trở thành một trong những thống soái lớn nhất của tất cả các thời đại”…

Là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nhà sử học, bởi vậy, ngay lúc đương thời, Võ Nguyên Giáp đã sớm nghiên cứu và viết về Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại tướng chính một trong những người đầu tiên đề xuất đưa Tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống để trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Tên tuổi, cuộc đời và những cống hiến vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho dân tộc và đất nước đã trở thành niềm tự hào, niềm kiêu hãnh không chỉ của Nhân dân Việt Nam mà còn trở thành thần tượng của các dân tộc trên thế giới. Ông là một vị tướng văn võ song toàn, uy tín cao vợi.

Bằng chính cuộc đời cao đẹp của mình, với những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc cho dân tộc và đất nước, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được khắc sâu trong lòng Nhân dân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chỗ dựa tinh thần, là nơi gửi gắm niềm tin của Nhân dân, cán bộ, đảng viên khi còn sống và cả khi đã qua đời.

VŨ TRUNG KIÊN