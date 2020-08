Thể chế chính trị ở Việt Nam phải được tôn trọng

(LĐ online) - Gần đây, Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều chương trình hoạt động thiết thực để kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như các bộ, ngành liên quan đã trao đổi thư, điện mừng, tổ chức gặp mặt và có nhiều phát biểu ghi nhận sự hài lòng trước sự phát triển trong quan hệ hai nước nhân sự kiện có ý nghĩa này. Tuy nhiên, bên cạnh chiều hướng tích cực đó lại xuất hiện những thông tin bịa đặt, bình luận xuyên tạc, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ, xúc phạm Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đó là việc làm cần phải lên án vì họ đã ngang nhiên đi ngược quan điểm, cam kết của lãnh đạo cấp cao giữa hai nước.

Thực tế lịch sử và phát triển thế giới cho thấy, thể chế chính trị của một quốc gia là sự lựa chọn của quốc gia ấy thông qua các thiết chế tổ chức, quản lý xã hội. Việc lựa chọn thể chế chính trị ở Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam thể hiện rất kiên định và rõ ràng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”; đồng thời xác định dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất chế độ, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước; nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; mọi quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân với nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo… Trên cơ sở đó, phải khẳng định mọi luận điệu xuyên tạc, bịa đặt với lựa chọn chính trị, vu khống thể chế chính trị, hỗ trợ, kích động hoạt động chống phá chế độ xã hội ở Việt Nam mà VOA (Đài tiếng nói Hoa Kỳ), RFA (Đài Châu Á tự do) tiến hành trong nhiều năm qua thực chất là hành vi chống phá, thiếu tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam, xâm phạm thô bạo vào công việc nội bộ và chủ quyền của Việt Nam, trực tiếp phá hoại chủ trương cũng như thành quả của mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ mà chính quyền và nhân dân hai nước đã xây dựng vun đắp trong những năm qua.

Nguyên tắc: “hợp tác cùng có lợi, bình đẳng tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau” được khẳng định trong tuyên bố chung năm 2013 về việc thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.pom-peo cũng đã nhắc lại nguyên tắc: “tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau”. Trong thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có đoạn: “Mỹ duy trì cam kết tăng cường, mở rộng hơn nữa quan hệ giữa hai nước trên cơ sở tầm nhìn chia sẻ về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng cũng như tôn trọng chủ quyền lẫn nhau và luật lệ”. Điều đó thể hiện lãnh đạo và chính quyền nước Mỹ đã công khai bày tỏ sự tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Vậy mà 25 năm qua, một số cơ quan truyền thông, trong đó có VOA, RFA vẫn thường xuyên công bố thông tin xuyên tạc, bịa đặt, bình luận tiêu cực, tung ra những luận điệu vu cáo, thậm chí tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá Việt Nam. Điều dễ nhận thấy là hai cơ quan truyền thông trên chỉ đăng tải chiếu lệ về 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ, còn lại vẫn tràn ngập bài vở tiếp tay, tạo diễn đàn cho một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam phát ngôn tùy tiện. Bên cạnh việc tiếp tục vu cáo ở Việt Nam “không có tự do ngôn luận” và chính quyền “đàn áp người bất đồng chính kiến”, RFA còn đi đầu trong “chiến dịch truyền thông đen” để tấn công quá trình chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với VOA, có lẽ ngoài bài viết “Nhà ngoại giao Mỹ đầu tiên tại Việt Nam: chặng đường 25 năm rất ấn tượng” đăng ngày 15-7-2020 thể hiện khá khách quan, thì còn lại khá nhiều bài viết xuyên tạc nhằm vẽ nên bức tranh tối màu về Việt Nam. Cũng nhân sự kiện kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ, có người lấy tên Thiện Ý nào đó ở Hiu-xtơn Mỹ đã xuyên tạc, hạ thấp vị thế của Việt Nam, nói rằng chủ nghĩa xã hội đã “thất bại”. Thật vô duyên khi người ta cố tình gắn sự kiện một số người bị cơ quan cảnh sát điều tra của Việt Nam khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam vì đã có hành vi “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” (Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015) với việc tăng cường trấn áp trước Đại hội Đảng (VOA, 7-7-2020).

Trong giai đoạn hiện nay, khi Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội của mình, các thế lực thù địch và một số cá nhân cũng bắt đầu chiến dịch “truyền thông đen” nhằm phá hoại các sự kiện chính trị-xã hội quan trọng này thì việc làm sai trái của VOA, RFA cũng không phải là điều gì lạ và khó hiểu. Vì thế, chúng ta mong muốn cơ quan chức năng của Mỹ cần chấn chỉnh hoạt động của VOA, RFA sao cho phù hợp với nguyên tắc, quan điểm của Mỹ và Việt Nam. Người Việt Nam có câu: “con dại thì cái mang”, có lẽ rất đúng với lời đề nghị của chúng ta. Cần tiếp tục đấu tranh vạch trần thái độ, mưu đồ, mọi thủ đoạn của VOA và RFA.

Bạn đọc cần hết sức tỉnh táo khi tiếp xúc với thông tin được đăng tải để khỏi bị sập “bẫy thông tin” của VOA và RFA. Hãy cảnh giác với thông tin giả, tin vịt và không đáng tin cậy của những địa chỉ đội lốt truyền thông.

HÀ PHÚC LÂM