Ký kết Quy chế phối hợp trao đổi thông tin, xử lý các vụ án

* Viện KSND tối cao tặng kỷ niệm chương cho 27 cán bộ ngoài ngành

(LĐ online) - Chiều 7/10, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân (Viện KSND) tỉnh cùng Tòa án Nhân dân tỉnh và Đảng ủy Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ trao đổi thông tin, phối hợp trong xử lý các vụ án, vụ việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thừa ủy quyền của Viện KSND tối cao, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm sát cho các đồng chí là cán bộ các cấp, ngoài Ngành Kiểm sát

Tham dự lễ có các đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Dương Công Hiệp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh, Tòa án tỉnh và Công an tỉnh.

Theo Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Lâm Đồng và Tòa án Nhân dân tỉnh, hai bên sẽ tập trung phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị. Trọng tâm là việc phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn xử lý một số vụ việc, trao đổi thông tin về nội dung, tiến độ, quan điểm xử lý vụ việc, vụ án, trao đổi những khó khăn vướng mắc trong giải quyết xét xử các vụ án để bàn biện pháp tháo gỡ.

Riêng đối với Viện KSND tỉnh và Công an tỉnh, hai bên chủ động cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc phối hợp, thường xuyên trao đổi, thống nhất các vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Định kỳ 6 tháng, 1 năm các ngành sẽ có báo cáo kết quả điều tra, truy tố, kiểm sát xét xử các vụ án, nhất là các vụ án tham nhũng, án kinh tế, chức vụ có dấu hiệu tham nhũng để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Ngoài ra, giữa Viện KSND, Tòa án Nhân dân và Công an tỉnh thường xuyên tổ chức họp để đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp. Từ đó làm cơ sở để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

Lãnh đạo các ngành ký kết Quy chế phối hợp

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đánh giá cao những nổ lực, đóng góp của Viện KSND, Tòa án Nhân dân và Công an tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí cũng lưu ý trong thời gian tới, các ngành cần chủ động bám sát các nội dung, quy chế phối hợp để triển khại, thực hiện. Bên cạnh đó, từng bước nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về nghiệp vụ, vững về chuyên môn, đảm bảo về trình tự tố tụng xét xử, chú trọng xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chiều cùng ngày, tại TP Đà Lạt, thừa ủy quyền của Viện KSND tối cao, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức lễ trao tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm sát” cho các đồng chí ngoài ngành Kiểm sát. Theo đó, đã có 27 đồng chí là cán bộ các cấp có công lao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát Nhân dân đã vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm sát.

Đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các ngành tại lễ ký kết Quy chế phối hợp

THỤY TRANG