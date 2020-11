Bí thư Thành ủy Đà Lạt tham dự ngày hội Đại đoàn kết tại Tổ dân phố 6, Phường 1

(LĐ online) - Ngày 15/11, đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt đến tham dự ngày hội Đại đoàn kết tại tổ dân phố 6, Phường 1, thành phố Đà Lạt. Cùng tham dự có Chủ tịch HĐND thành phố Huỳnh Thị Thanh Xuân, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và đông đảo Nhân dân trong tổ.

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt tặng quà chúc mừng Tổ dân phố 6 đã nỗ lực đạt nhiều thành tích trong xây dựng “ Nông thôn mới - Đô thị văn minh”.

Tại ngày hội các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam 18/11/1930 - 18/11/2020. Đồng thời, nghe báo cáo tổng kết cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2021. Tổ dân phố 6, phường 1 hiện có 209 hộ gia đình với 1007 nhân khẩu. Trong năm 2020, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 6 đã vận động Nhân dân trên địa bàn tham gia đăng ký gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 100%, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, Nhân dân đoàn kết trên tất cả các lĩnh vực để cùng xây dựng cộng đồng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, Tổ dân phố 6 xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình như: “Khu dân cư an toàn giao thông”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm”. Đặc biệt, nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổ dân phố 6 đã vận động Nhân dân hẻm 82 Nguyễn Chí Thanh đóng góp 100% kinh phí để nâng cấp và sửa chữa đường dân sinh. Tổ dân phố 6 được Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Lạt công nhận là tổ dân phố kiểu mẫu năm 2020. Tại ngày hội có 2 tập thể và 28 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2020 được biểu dương.

Các đại biểu tham dự ngày hội Đại đoàn kết tại Tổ dân phố 6, Phường 1, thành phố Đà Lạt.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Đà Lạt đánh giá cao những kết quả mà Nhân dân tổ dân phố 6 đã đạt được. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền phường 1 và Nhân dân tổ dân phố 6 cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền và vận động Nhân dân tham gia thực hiện các kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Chính quyền địa phương, cần chú trọng vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ tệ nạn xã hội, phấn đấu giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa và nâng cao hơn tỷ lệ gia đình văn hóa; tập trung đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

NGUYỆT THU