Đơn Dương: Phát huy vai trò của tôn giáo

Nhờ xác định có trọng tâm và tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo nên nhiều năm qua, huyện Đơn Dương luôn giữ vững sự ổn định về an ninh tôn giáo. Các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể ở địa phương đã xây dựng được mối quan hệ hòa hợp với các tôn giáo. Đó là cơ sở quan trọng để phát huy mạnh mẽ sức mạnh tôn giáo trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn.

Các chức sắc tôn giáo thay mặt giáo dân quyên góp ủng hộ người dân miền Trung trong đợt bão lũ vừa qua

Đơn Dương là địa bàn có 4 tôn giáo chính gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành và Cao đài. Tổng số tín đồ theo các tôn giáo gần 80 ngàn tín đồ. Có gần 250 chức sắc, 60 cơ sở thờ tự.

Theo đánh giá từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam huyện Đơn Dương, các tôn giáo trên địa bàn huyện ngoài việc chăm lo việc đạo, tín đồ còn tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển. Đa số các vị chức sắc, đồng bào các tôn giáo đều đoàn kết, tin tưởng, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động. Đặc biệt, việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh” không thể thiếu dấu ấn của chức sắc, tín đồ các tôn giáo.

Ông Nguyễn Văn Anh - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Đơn Dương, cho biết: “Xác định, công tác tôn giáo luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng, từ đầu năm 2020 đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tôn giáo, nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đến các tầng lớp nhân dân, tín đồ và chức sắc tôn giáo được MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh. Từ đó góp phần tạo mối quan hệ tốt giữa các tổ chức tôn giáo với chính quyền, Mặt trận và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết giữa các tôn giáo”.

Công tác vận động, tập hợp, phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo và chức sắc tôn giáo trong tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được huyện Đơn Dương thực hiện thông qua việc tổ chức gặp mặt các chức sắc, nhà tu hành với lãnh đạo chủ chốt các cấp. Chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, chúc mừng các tổ chức tôn giáo, chức sắc tôn giáo nhân các ngày lễ lớn, khi các chức sắc, chức việc, nhà tu hành ốm đau. Chính quyền địa phương thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, làm việc với các tổ chức tôn giáo, chức sắc tiêu biểu tôn giáo, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo. Từ đó tạo niềm tin để phát huy vai trò các tôn giáo trong thực hiện các nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Đơn Dương nhấn mạnh: “Những nhiệm vụ lâu dài hay sự kiện chính trị diễn ra hàng năm đều không thể thiếu sự đóng góp quan trọng của các tôn giáo. Thậm chí trong một số thời điểm, vai trò của các tôn giáo được phát huy, góp phần tạo sức mạnh lớn để thực hiện thành công các nhiệm vụ”.

Cụ thể, chức sắc các tôn giáo đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Riêng tại hội nghị lấy ý kiến góp ý của chức sắc, tôn giáo vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, các chức sắc tôn giáo đã có nhiều ý kiến góp ý thiết thực, chất lượng, thể hiện sự tâm huyết, trí tuệ và được Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tổng hợp gửi về Văn phòng Huyện ủy nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo văn kiện Đại hội.

Vai trò của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo tiếp tục được phát huy thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp chủ trì, phát động.

Bởi vậy, ngoài việc tổ chức sinh hoạt tôn giáo, hướng dẫn và vận động tín đồ thực hiện theo hiến chương, giáo lý, giáo luật và đạo đức tôn giáo, chức sắc các tôn giáo còn tuyên truyền, vận động bà con có đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia các chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Cụ thể, trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”, các tổ chức, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu; phối hợp duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư. Trong năm 2020 đã được công nhận 10 khu dân cư kiểu mẫu cấp huyện, 1 khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh và 2 mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường. Đến nay, toàn huyện đã có 32 khu dân cư kiểu mẫu cấp huyện, trong đó có 7 khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh và tổ chức ra mắt được 8 mô hình: “Khu dân cư an toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp” của Giáo xứ Lạc Viên - xã Lạc Xuân; “Khu dân cư đoàn kết bảo vệ môi trường” của Chi hội Tin lành Cơ đốc Phục Lâm - thôn Đa Hoa - xã Tu Tra; mô hình tuyến đường an toàn về giao thông của Giáo xứ Diom - xã Lạc Xuân; mô hình tham gia bảo vệ an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Điểm nhóm Tin lành thôn Ta Ly 2, xã Ka Đô...

Vào các dịp lễ, tết và các ngày lễ trọng khác của các tôn giáo, nhiều cơ sở tôn giáo đã tổ chức phát tiền, quà đến các gia đình nghèo, người già neo đơn, hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, hưởng ứng Quỹ “Vì người nghèo” của huyện, các linh mục, mục sư, lễ sanh, chư tăng ni, cùng các vị chức việc trong các hội đồng giáo xứ tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, các tín đồ, phật tử, đạo hữu... có tinh thần tự nguyện đóng góp tiền của giúp đỡ người nghèo khó khăn với số tiền trên 16 triệu đồng. Sự phối hợp giữa MTTQ các cấp và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 kịp thời, nhịp nhàng, hiệu quả. Các tổ chức tôn giáo đã tham gia đóng góp Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của huyện bằng tiền mặt 86 triệu đồng. Và trong đợt ủng hộ miền Trung lũ lụt vừa qua, các tổ chức và các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn huyện tham gia đóng góp hơn 68 triệu đồng.

Tại Hội nghị gặp mặt chức sắc tôn giáo năm 2020 diễn ra ngày 26/11 vừa qua, bà Đinh Thị Mai - Phó Bí thư Huyện ủy Đơn Dương phát biểu rằng: Mỗi tôn giáo có những đặc điểm khác nhau nhưng đều tồn tại trong lòng dân tộc. Lợi ích tôn giáo luôn gắn liền với lợi ích quốc gia, dân tộc. Riêng những thành tựu của huyện Đơn Dương thời gian qua nói chung và năm 2020 nói riêng đều có sự đóng góp quan trọng của các tôn giáo. Thời gian tới, truyền thống “tốt đời đẹp đạo” cần tiếp tục được phát huy, khối đại đoàn kết cần tiếp tục được thắt chặt, các tầng lớp nhân dân cùng hướng đến mục tiêu chung: Xây dựng Đơn Dương trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh - giàu đẹp và nghĩa tình.

Các tôn giáo luôn là một bộ phận trong khối đại đoàn kết dân tộc, do đó huyện Đơn Dương tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh thực hiện các hoạt động để đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện hoạt động thuận lợi và hiệu quả.

HOÀNG MY