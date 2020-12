Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động thi đua quyết thắng

(LĐ online) - Sáng 26/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2020 và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2021, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 75 năm ngày bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên (6/1/1946 – 6/1/2021).

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Bình Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Trần Văn Khương – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, phòng, ban trực thuộc.

Năm 2020, các đơn vị đã bám sát kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các mặt công tác. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ tỉnh đến cơ sở, triển khai các biện pháp từ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI diễn ra thành công.

Chỉ đạo các đơn vị tăng cường theo dõi nắm tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh, chủ động trong công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt cách ly công dân, du khách từ vùng dịch về địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể của địa phương làm tốt công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và hoạt động thường xuyên của lực lượng vũ trang. Làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh. Tích cực tăng gia sản xuất, bảo vệ rừng, nâng cao đời sống bộ đội.

Đại tá Trần Văn Khương – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt Nghị quyết năm 2021 của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang

Đại tá Trần Văn Khương – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết của Đảng uỷ năm 2021 tới toàn thể hội nghị.

Nhiều ý kiến thảo luận về những hạn chế, tồn tại và giải pháp trong năm 2021 được lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương nêu lên rất sát tình hình thực tế cơ sở. Có ý kiến đề nghị nên phối hợp giữa phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang với phong trào thi đua yêu nước, để tạo hiệu quả rõ nét, sự đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang tỉnh năm qua đã vượt khó hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Năm 2021, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bộ Tư lệnh Quân khu đã phát động phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” với tư tưởng chỉ đạo “Tăng cường đoàn kết, đề cao mẫu mực, giữ vững kỷ cương, không ngừng sáng tạo thi đua quyết thắng” trong toàn quân. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả mô hình sáng tạo đã triển khai, xây dựng mô hình mới. Đổi mới nội dung, hình thức thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến. Thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 75 năm ngày bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên (từ 1/1/2020 đến hết ngày Đại hội Đảng toàn quốc), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động toàn quân tập trung thi đua với ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục thiên tai, dịch bệnh. Gắn với các hoạt động chuẩn bị vui xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tránh chủ quan, lơ là, không để dịch bệnh lây lan vào cơ quan, đơn vị.

Dịp này, có 5 đồng chí vinh dự được nhận huy chương quân kỳ quyết thắng, 1 đồng chí nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng, 4 đơn vị được nhận cờ thi đua của Quân khu 7, 6 đơn vị đạt danh hiệu “3 nhất”, 6 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, 10 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến cấp Quân khu.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng Đại diện các cơ quan, đơn vị ký cam kết thi đua năm 2021

NGUYỆT THU