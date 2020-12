HĐND huyện Lạc Dương khóa X họp kỳ thứ 14

(LĐ online) - Ngày 16/12, HĐND huyện Lạc Dương khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 – kỳ họp thường lệ năm 2020.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện; báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện, Chánh án Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện; báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND huyện; nghe Ủy ban MTTQ huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền. Đồng thời, thảo luận, thông qua các Nghị quyết: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; bổ sung danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phê duyệt số lượng và nguồn kinh phí chi cho lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và các nhiệm vụ quan trọng khác…

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung nghe, thảo luận sôi nổi và thống nhất cao với các báo cáo trình bày tại kỳ họp. Về đánh giá tình hình, kết quả việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2020, hầu hết các đại biểu đã khẳng định năm 2020 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự quản lý điều hành linh hoạt, quyết liệt của các cấp chính quyền; sự nỗ lực cố gắng vươn lên của Nhân dân trong huyện nên đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế đạt khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Tiếp tục huy động được nhiều nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững được tập trung chỉ đạo, đạt những kết quả quan trọng. Sự nghiệp y tế - giáo dục - văn hóa xã hội tiếp tục có bước tiến bộ mới; an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Trật tự an toàn xã hội - an ninh nông thôn được bảo đảm.

Hoạt động của HĐND từ huyện đến xã tiếp tục đổi mới, chất lượng các kỳ họp được nâng lên. Hoạt động giám sát của HĐND, các Ban của HĐND huyện được thực hiện theo kế hoạch. Các đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã tăng cường tiếp xúc cử tri, nâng cao trách nhiệm người đại biểu của dân. Công tác quản lý, điều hành của UBND huyện và UBND xã đã có những tiến bộ mới, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được phát huy…

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND huyện cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế như: Chuyển đổi mô hình sản xuất còn chậm; giá cả một số loại nông sản như rau, hoa, cà phê giảm mạnh đã ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân trên địa bàn; lượng khách du lịch đến địa phương giảm sâu; tình hình hạn hán, sương muối chưa được dự báo kịp thời; san ủi đất trái phép vẫn còn diễn ra, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt thấp; tình trạng phá rừng, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép diễn biến phức tạp, đặc biệt diễn ra vào những tháng cuối năm; công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn xây dựng cơ bản gặp nhiều khó khăn; thủ tục hành chính trễ hạn nhưng chưa được khắc phục triệt để; đời sống của người dân chưa được cải thiện nhiều…

Thực hiện chức năng giám sát, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo từng nhóm vấn đề, nghiên cứu các văn bản tiếp thu trả lời, giải trình của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị và các ngành nhằm tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

T.HƯƠNG – S.TRÀ