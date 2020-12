Kỳ họp lần thứ 18 HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI

• Kinh tế Đà Lạt tiếp tục tăng trưởng 4,29%

(LĐ online) - Trong 2 ngày 21 - 22/12, HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 18, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ trì kỳ họp

Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt. Cùng tham dự có đồng chí Tôn Thiện San - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố; các phó chủ tịch và lãnh đạo các phòng, ban, phường, xã, cùng đông đủ đại biểu HĐND thành phố.

Kỳ họp dưới sự chủ trì của đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân - Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Nguyễn Văn Tới - Phó Chủ tịch HĐND.

Các đại biểu chất vấn về vấn đề quy hoạch của thành phố

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhưng với sự quyết liệt và triển khai đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở nên kinh tế - xã hội thành phố đạt được kết quả nhất định. Kinh tế tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng đạt 4,29% ( theo giá so sánh năm 2010). GRDP bình quân đầu người đạt 110 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.472 tỷ đồng, đạt 101%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 81,71 triệu USD, bằng trên 80% kế hoạch.

Trong phiên chất vấn, các đại biểu chất vấn lãnh đạo thành phố về các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch trên địa bàn thành phố. Nhiều dự án được quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025 nhưng chậm triển khai, kéo dài, triển khai không đồng bộ gây khó khăn cho người dân trong vùng quy hoạch, ảnh hưởng đến phát triển sản xuất, ổn định đời sống, giao dịch dân sự, cải tạo sửa chữa nhà ở. Đại biểu chất vấn về độ che phủ rừng của thành phố Đà Lạt chưa đạt; vấn đề giáo dục, triển khai quy hoạch mạng lưới trường lớp còn nhiều bất cập…

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Võ Ngọc Trình giải trình về các ý kiến đại biểu HĐND thành phố chất vấn và thông tin thêm về công tác quy hoạch của thành phố hiện tại và trong thời gian tới đến đại biểu, cử tri và Nhân dân được biết.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San đã tiếp thu và giải trình các vấn đề cử tri kiến nghị liên quan trách nhiệm thuộc thẩm quyền. Theo Chủ tịch UBND thành phố, năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế của thành phố vẫn đạt và vượt kế hoạch. Về nông nghiệp đạt nhiều kết quả nổi trội. Trong chỉ đạo điều hành thể hiện sự kiên quyết, có 243 trường hợp xử lý nóng về vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, tạo nhiều chuyển biến tích cực, buôn bán hàng rong, biển quảng cáo, những hình ảnh nhếch nhác đã được khắc phục cơ bản. Vốn xây dựng cơ bản ước đạt 99,5% đã tác động tích cực đến sự phát triển của thành phố. Công tác quản lý bảo vệ rừng được thực hiện, đã có 198 ha rừng được các hộ dân ký cam kết bảo vệ rừng… Thành phố đã tập trung cho an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2020 thành phố chi 92 tỷ cho an sinh xã hội. Tỷ lệ trả hồ sơ đúng hạn 99,71%. Chuyến biến tích cực về đất đai, cấp phép xây dựng cho người dân. Quốc phòng - an ninh được giữ vững…

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San tiếp thu, giải trình và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2021

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân phát biểu bế mạc kỳ họp: Kỳ họp đã được tiến hành khẩn trương, chất lượng, tập trung góp ý cho các nội dung thảo luận tổ chất lượng, có nghiên cứu kỹ lưỡng. Thành tựu chung của năm 2020 cho thấy sự nỗ lực của UBND thành phố, các phường xã, các đoàn thể trong thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội của thành phố. Phần chất vấn làm rõ vấn đề bất cập về trật tự đô thị, quy hoạch, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, thực hiện nghiêm các quy định Luật Lâm nghiệp. Phần giải trình của UBND thành phố đã thể hiện rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp, mục tiêu cụ thể trong năm 2021. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng, mục tiêu phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, làm tiền đề cho cả giai đoạn 2021 - 2025.

NGUYỆT THU