Đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở theo phương châm 3 không - 3 nên - 3 cần

(LĐ online) - Ngày 27/1, UBND huyện Đạ Tẻh đã tổ chức tổng kết công tác Quy chế Dân chủ ở cơ sở, công tác Dân vận chính quyền năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh buổi tổng kết

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ huyện Đạ Tẻh, trong năm qua, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Quy chế Dân chủ ở cơ sở và công tác Dân vận chính quyền.

Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến. Quản lý điều hành của chính quyền theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân, công khai, minh bạch, tôn trọng và tiếp thu ý kiến đóng góp của Nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tiếp dân, đối thoại trực tiếp giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đúng luật định.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị, quan tâm nhiều đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động tập trung hướng về cơ sở, dần dần nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, trực tiếp tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền.

Việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, địa phương, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các vấn đề văn hóa - xã hội thực hiện có hiệu quả, nhất là các chính sách đối với người có công, an sinh xã hội; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm; an ninh - quốc phòng thường xuyên tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, ổn định. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, nâng lên.

Những kết quả nổi bật đáng ghi nhận là vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được phát huy tốt; thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với chính quyền, các cơ quan, đơn vị liên quan, tăng cường thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đến nay, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với phong trào xây dựng "Khu dẫn cư kiểu mẫu", "Khu dân cư tiêu biểu" đã được triển khai ở tất cả các khu dân cư. Kết quả năm 2020, Mặt trận Tổ quốc huyện đã công nhận 29 khu dân cư tiêu biểu và 11 khu dân cư kiểu mẫu cấp huyện, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thẩm định và công nhận 8 khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn gặp một số khó khăn như: Tình hình thời tiết khí hậu thay đổi, nắng nóng kéo dài, giá cả nông sản một số mặt hàng không ổn định, giá kén tằm giảm. Đặc biệt, mưa lớn đầu mùa kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại rất lớn đến tài sản của người dân, đại dịch Covid-19 đã ảnh hướng rất lớn đến tình hình kinh tế, xã hội cũng như đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tình trạng phá rừng và khai thác lâm sản trái phép tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn xảy ra. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, vi phạm về trật tự xã hội có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó, trình độ, nhận thức của Nhân dân chưa đồng đều nên việc phát huy dân chủ trong một bộ phận Nhân dân còn hạn chế.

Phát biểu tại buổi tổng kết, ông Tống Giang Nam – Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ huyện Đạ Tẻh, nêu một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; trong đó, nhấn mạnh: Chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính, thực hiện công tác dân vận, với phương châm hoạt động theo 3 nội dung: 3 không, 3 nên, 3 cần. Đó là không gây phiền hà với dân, không thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong công việc với dân, không nhận quà, sách nhiễu dân; nên vui vẻ khi tiếp xúc, phục vụ dân, nên xin lỗi dân khi thấy thiếu sót, nên cảm ơn khi dân góp ý, phê bình; cần gần dân, sát dân, cần học hỏi và lắng nghe ý kiến của dân, cần vận động dân cùng lo, cùng làm.

ĐÔNG ANH