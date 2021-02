Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thăm, chúc tết Phòng Cảnh sát Cơ động

(LĐ online) - Sáng 8/2, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc tết, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Cơ động (PK02), Công an tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp chúc mừng năm mới và động viên các cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh

Tham gia cùng đoàn chúc tết có Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Tại đây, đồng chí Trần Văn Hiệp đã hỏi thăm, kiểm tra tình hình chuẩn bị đón tết cho các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị; công tác phân công, chuẩn bị lực lượng trực, sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới; đồng thời, động viên các cán bộ, chiến sỹ được phân công trực, làm nhiệm vụ trong dịp tết cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để đảm bảo sự bình an cho người dân và du khách vui xuân, đón tết…

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp tặng quà tết cho các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh

Đồng chí Trần Văn Hiệp cũng đã chúc mừng năm mới, tặng quà tết và trao 20 triệu đồng tiền mặt cho các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Lâm Đồng.

Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh luôn đảm bảo quân số để trực, thực hiện nhiệm vụ tại các mục tiêu trọng điểm ở một số địa bàn trong tỉnh; tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tham gia trực làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19… Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong dịp tết, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh huy động 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cũng đã đề nghị Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, chế độ chính sách, đảm bảo điều kiện trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát của các cán bộ, chiến sỹ; không để xảy ra bị động, bất ngờ; từ đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn…

DUY DANH