(LĐ online) - Sáng 22/2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi lễ sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông (21/2/1946 - 21/2/2021).

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, buổi lễ được rút gọn thành buổi sinh hoạt chính trị với sự tham dự của lãnh đạo đơn vị, đại diện các đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Trung tá Đoàn Mạnh Toàn – Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh ôn lại truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Tại buổi gặp mặt, nhằm khơi dậy niềm tự hào, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, tạo nên khí thế vui tươi, phấn khởi, làm nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát giao thông, Trung tá Đoàn Mạnh Toàn – Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã ôn lại truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh cùng với lực lượng cảnh sát giao thông cả nước.

Theo đó, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với lực lượng cảnh sát giao thông cả nước, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt và là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, những năm gần đây, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông đã liên tục ra quân mở các đợt cao điểm tham gia tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, góp phần vào đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông của tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an tỉnh trong buổi sinh hoạt chính trị kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của lực lượng

Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tham mưu triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chủ động phối hợp các cơ quan, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác kiểm tra, giám sát, phân luồng, hướng dẫn giao thông, tuần tra xử lý vi phạm; đặc biệt là tăng cường lực lượng phối hợp với các lực lượng khác kiểm tra, kiểm soát bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phát huy truyền thống vẻ vang, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã phát động toàn thể lực lượng cùng nhau ra sức sức thi đua, thiết thực lập công vì an ninh Tổ quốc, xây dựng phong cách người cảnh sát giao thông “bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, vì an toàn trên những tuyến đường, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

NGUYỄN NGHĨA