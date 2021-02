Tuyển quân gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh

Vào dịp đầu năm, các đơn vị, địa phương trong cả nước lại sôi nổi tổ chức lễ giao nhận quân để đưa tiễn thanh niên ưu tú của quê hương nhập ngũ lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, trước lễ giao quân hai ngày, sẽ tổ chức xét nghiệm cho tất cả thanh niên trúng tuyển và bảo lưu kết quả xét nghiệm cho đến khi về đơn vị mới.

Lễ giao nhận quân đầu xuân thật sự là ngày hội ở các địa phương. Tuy nhiên, khác với những năm trước, năm 2020 và 2021 công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân) gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 bùng phát. Do vậy, để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021, ngay từ tháng 10-2020, Cục Quân lực - Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham mưu đề xuất và dự báo các tình huống tuyển quân khi có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; qua đó chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện công tác tuyển quân gắn với làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo đúng kế hoạch, yêu cầu đề ra; không bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, để bảo đảm giao quân an toàn, không để lây lan dịch bệnh vào đơn vị, Cục Quân lực đã đề xuất Bộ Tổng Tham mưu ban hành Công điện số 09/CÐ-TM ngày 9-2-2021 về việc hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức công tác tuyển quân trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát tại một số địa phương; theo đó, căn cứ diễn biến của dịch bệnh, địa phương chủ động dự kiến, đề xuất phương án giao quân phù hợp, bảo đảm cao nhất công tác phòng, chống dịch hiệu quả. Cơ quan quân sự địa phương, nhất là cấp huyện tăng cường biện pháp, nắm chắc số lượng, chất lượng công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021; thường xuyên theo dõi diễn biến, cập nhật hằng ngày về tình hình dịch Covid-19 liên quan công dân nhập ngũ, kịp thời báo cáo giải quyết; chuẩn bị nguồn dự phòng; giao quân đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Quốc phòng giao.

Thông tin từ Cục Quân lực cho biết, đến thời điểm này, các địa phương và đơn vị đã hoàn thành việc chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ, chuẩn bị cho giao nhận quân. Yêu cầu lớn nhất đặt ra đối với công tác tuyển quân là giao đủ 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng và tuyệt đối không để sót lọt trường hợp mắc Covid-19 vào đơn vị. Những khó khăn nêu trên đặt ra trách nhiệm nặng nề đối với các địa phương, đơn vị trong công tác tuyển quân năm 2021, đòi hỏi các địa phương, đơn vị phải quyết liệt, bằng nhiều biện pháp triệt để thực hiện tốt các khâu trong quy trình tuyển quân và giao, nhận quân. Ðến nay, tất cả công dân phát lệnh đủ tiêu chuẩn nhập ngũ theo quy định; riêng tỷ lệ sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 60,5%...; hiện, các địa phương trong cả nước đã sẵn sàng cho lễ giao nhận quân theo kế hoạch diễn ra từ ngày 27-2 đến 3-3. Các địa phương có dịch đã có phương án xét nghiệm sàng lọc, cách ly những trường hợp F1, F2; gọi khám bổ sung để dự phòng thay thế. Ðối với các đơn vị nhận quân đã làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt theo quy định, sẵn sàng đón nhận huấn luyện chiến sĩ mới.

Thời gian từ nay đến ngày giao quân không còn nhiều, do vậy, các địa phương giao quân và đơn vị nhận quân cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng; hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Y tế, y tế địa phương, nhất là hướng dẫn của Cục Quân y - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên phối hợp, hiệp đồng và tổ chức thực hiện chặt chẽ bảo đảm đợt tuyển quân năm 2021 đạt kết quả tốt nhất, an toàn tuyệt đối.

Ðối với các địa phương có dịch, cần dự kiến các phương án để bảo đảm lễ giao nhận quân nhanh, gọn an toàn. Các địa phương không có dịch tổ chức lễ giao nhận quân theo kế hoạch; chương trình buổi lễ, thành phần dự lễ thực hiện nhanh, gọn như năm 2020, thời gian tiến hành không quá 20 phút; không tổ chức các hoạt động văn nghệ, hội trại… trước lễ giao nhận quân. Ðối với các đơn vị đóng quân trên địa phương có dịch đang phải phong tỏa, nhận quân tại các địa phương khác không có dịch; căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương đóng quân, xây dựng kế hoạch thật tỉ mỉ, chuẩn bị chu đáo mọi mặt, tổ chức tiếp nhận và hành quân về đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối; trường hợp không thể tiếp nhận, giao chỉ huy đơn vị cấp trực thuộc Bộ chỉ đạo đơn vị thuộc quyền tiếp nhận, vận chuyển về đơn vị khác bảo đảm chặt chẽ, an toàn. Nếu chưa thể tiếp nhận, đơn vị phải hiệp đồng cụ thể với địa phương giao quân (theo phân cấp) về thời gian, địa điểm tiếp nhận sau. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế thấp nhất người thân tiễn con, em lên đường nhập ngũ và thăm nuôi trong thời gian có dịch Covid-19…; góp phần để mùa giao quân thắng lợi, chất lượng, hiệu quả và an toàn.

(Theo nhandan.com.vn)