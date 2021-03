Bế mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(LĐ online) - Ngày 28/3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ hai và tiến hành bế mạc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Lâm Đồng (Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng)

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng có các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Trong ngày làm việc thứ hai, buổi sáng Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ quán triệt chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021- 2030) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới (2021 - 2025). Qua đó, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; thế và lực lớn mạnh hơn nhiều, quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải đổi mới tư duy phát triển, thay đổi cách làm. Theo đó, cần đẩy mạnh cải cách thể chế, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện quyết liệt chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số; phát huy mạnh mẽ vai trò của các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình sở hữu; phát triển mạnh mẽ thị trường nội địa; từng bước hình thành năng lực sản xuất quốc gia mới; tận dụng tốt các cơ hội chuyển dịch đầu tư khu vực và toàn cầu…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nêu rõ 5 quan điểm phát triển, 5 bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời nhấn mạnh chủ đề chiến lược phát triển đất nước trong thời gian tới là: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ cũng đã khẳng định: Với niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn dân tộc, Việt Nam cần nhanh chóng bứt phá, rút gọn khoảng cách phát triển với khu vực và thế giới, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu sớm trở thành nước thu nhập trung bình cao.

Buổi chiều ngày 28/3, Hội nghị đã được nghe Chuyên đề "Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam” do đồng chí Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt và Chuyên đề "Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia” do đồng chí Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Qua nội dung chuyên đề, đồng chí Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tập trung nêu bật những nội dung cốt lõi nhất, nhấn mạnh những nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam và an ninh quốc gia. Theo đó, nhấn mạnh quyết tâm: Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ XHCN, nền văn hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc. Đặc biệt, trong tình hình mới, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với QĐND, CAND và sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Trong bất cứ giai đoạn nào, việc củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc đều được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó, QĐND và CAND là nòng cốt.

Trước đó, trong ngày làm việc thứ nhất, Hội nghị đã được nghe chuyên đề Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt; và chuyên đề Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ của BCH Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tập trung, nghiêm túc, trách nhiệm cao, hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đây là các văn kiện đặc biệt quan trọng, thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện rõ sự thống nhất giữa "ý Đảng, lòng dân” hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc. Sau hội nghị, các cấp ủy trong toàn Đảng tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên; tập trung tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

