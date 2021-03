Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng

(LĐ online) - Sáng 26/3, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX đã khai mạc kỳ họp thứ 18. Kỳ họp xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 18

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí K’Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và các vị đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tọa kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đức Quận khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng, cùng với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân trong tỉnh, nên hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của tỉnh. Có thể khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của HĐND tỉnh ngày càng được nâng lên, được các cấp, các ngành đánh giá cao, được đông đảo Nhân dân, cử tri đồng tình ủng hộ.

Lãnh đạo tỉnh tham dự kỳ họp

Bí thư Tỉnh ủy thẳng thắn nêu: Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ qua vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế. Đó là trong hoạt động giám sát vẫn chưa sâu, chưa kỹ, chưa toàn diện; hoạt động của đại biểu, tổ đại biểu, các ban của HĐND, Thường trực HĐND trên một số lĩnh vực như giám sát giữa 2 kỳ họp, tiếp xúc cử tri vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Số lượng ý kiến chất vấn tại các kỳ họp chưa nhiều, kết quả thực hiện lời hứa sau chất vấn và trả lời chất vấn trước HĐND còn một số lĩnh vực chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Việc triển khai thực hiện một số đề án, chương trình trọng tâm của tỉnh chưa đạt yêu cầu; một số nghị quyết, chủ trương, chính sách triển khai vào thực tế còn chậm, hiệu quả chưa cao; chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân và của cơ quan dân cử. Vì vậy, để đánh giá đúng tình hình tổ chức và hoạt động trong nhiệm kỳ qua, rút ra kinh nghiệm quý báu cho nhiệm kỳ tới, Thường trực HĐND tỉnh mong muốn các vị đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trao đổi, hiến kế những giải pháp hay để HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 nghiên cứu, khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế và phát huy những ưu điểm để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình mà cử tri trong tỉnh đã đặt niềm tin, giao phó.

Các đại biểu HĐND tỉnh khóa IX tham dự kỳ họp

Khối lượng công việc của kỳ họp lần này rất lớn và nhiều nội dung quan trọng. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh chuẩn bị theo quy định. Do đó, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, tranh luận, trao đổi thẳng thắn, làm rõ những vấn đề hạn chế, bất cập, qua đó quyết nghị những vấn đề trọng tâm, thiết thực đảm bảo đúng quy định pháp luật, sát tình hình thực tiễn và phù hợp với tâm tư nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 18

Sau khi nghe đại diện UBND tỉnh trình bày các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 8 dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100% đại biểu nhất trí, gồm: Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương năm 2021; Nghị quyết thông qua phương án đầu tư dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư; Nghị quyết quy định mức chi, thời gian được hưởng chế độ hỗ trợ phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040; Nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất điều chỉnh, bổ sung giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Nghị quyết giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng.

Ông Bùi Sơn Điền - Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua tờ trình ban hành Nghị quyết thông qua phương án đầu tư dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Ông Lê Quang Trung - Giám đốc sở Xây dựng thông qua tờ trình ban hành Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040

Cũng trong sáng nay, 100% đại biểu HĐND tỉnh dự họp đều nhất trí thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Vinh Quy - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng do đã được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, kỳ họp cũng đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh; ông Ngô Văn Ninh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Bùi Sơn Điền - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; bà Phạm Thị Tường Vân - Giám đốc Sở Tài chính.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các vị trúng cử chức danh ủy viên UBND tỉnh

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thống nhất thông qua các nghị quyết quan trọng

Buổi chiều, HĐND tỉnh tiếp tục làm việc và tiến hành tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 và khen thưởng.

NGUYỆT THU