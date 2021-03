HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

(LĐ online) - Chiều 26/3, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí K’ Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí: Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tham gia xây dựng chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới và tham luận của các tổ đại biểu HĐND thành phố Đà Lạt, huyện Đạ Tẻh, Lạc Dương và Lâm Hà.

Đồng chí K’Mák - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐND tỉnh khóa IX

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, đại biểu HĐND tỉnh được bầu từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 là 76 đại biểu, tăng 3 đại biểu so với nhiệm kỳ trước; cấp huyện là 428 đại biểu, tăng 3 đại biểu so với nhiệm kỳ trước và cấp xã là 4.103 đại biểu/147 xã, phường, thị trấn, tăng 4 đại biểu so với nhiệm kỳ trước.

Nhìn chung, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đại biểu HĐND các cấp đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tăng cường học tập, nghiên cứu để khẳng định vai trò, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu. Tại các kỳ họp, đại biểu đã tích cực tham gia ý kiến, thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp. Trong hoạt động chất vấn, đại biểu đã thẳng thắn đặt câu hỏi về những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà đại biểu và cử tri quan tâm. Một số đại biểu đã kiên trì đeo bám vấn đề đã chất vấn, kiến nghị đến khi có kết quả, thể hiện tâm huyết trong hoạt động dân cử, đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐND tỉnh, tạo niềm tin tưởng của cử tri vào HĐND. Qua đó vai trò, vị thế của cơ quan dân cử ở địa phương được khẳng định và tăng cường.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 17 kỳ họp. Trong đó, gồm 9 kỳ họp thường lệ và 8 kỳ họp giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường kỳ. HĐND các huyện, thành phố tổ chức 182 kỳ họp, gồm 119 kỳ họp thường lệ và 63 kỳ họp giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường kỳ. HĐND cấp xã tổ chức 1.841 kỳ họp. Qua đó, HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đã ban hành 11.066 nghị quyết để quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp tình hình thực tế của địa phương; trong đó, HĐND tỉnh ban hành 220 nghị quyết, HĐND cấp huyện ban hành 1.288 nghị quyết và HĐND cấp xã ban hành 9.558 nghị quyết.

Nhiệm kỳ qua, HĐND các cấp trong tỉnh đã tổ chức 3.296 cuộc giám sát, khảo sát. Nội dung giám sát có sự lựa chọn, tập trung vào những vấn đề thiết yếu của địa phương, những vấn đề mới phát sinh và đều xuất phát từ yêu cầu thực tế, từ sự mong muốn, phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Qua đó, đã tác động tích cực đến công tác quản lý điều hành nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Thông qua hoạt động giám sát, HĐND tỉnh đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các địa phương, đơn vị, trên cơ sở đó đã đánh giá đúng những kết quả đạt được và những khuyết điểm, hạn chế, vướng mắc của các địa phương, đơn vị. Từ đó, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm của Nhân dân trong nhận thức và thực thi pháp luật, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện các dự án, các quy định, chủ trương chính sách của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, giúp cho UBND nhận định, đánh giá khách quan về kết quả đã đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế để bổ sung kịp thời các biện pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý điều hành của UBND.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của UBND tỉnh

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của UBND tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Nhìn chung, kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng ổn định, quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên. Có 17/17 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Năng suất lao động, GRDP bình quân đầu người tăng nhanh, cao hơn bình quân chung cả nước. Tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả khá tốt, trọng tâm là cơ cấu lại về đầu tư, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nhà nước được tập trung thực hiện hoàn thành và đạt kết quả tích cực. Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn nêu lên những mặt hạn chế, yếu kém và nguyên nhân hạn chế, yếu kém, từ đó đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu nhằm lãnh chỉ đạo, điều hành UBND các cấp đạt mục tiêu đề ra trong thời gian tới.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tóm tắt về việc tham gia xây dựng chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 78 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đức Quận nhấn mạnh: Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thống nhất thông qua 10 nghị quyết. Những nghị quyết mà HĐND tỉnh quyết nghị rất quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, làm tiền đề, động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021- 2025 của tỉnh, nhất là đã thông qua phương án đầu tư Dự án đường bộ cao tốc đoạn Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Dự án này là kỳ vọng rất lớn của chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Sau kỳ họp này, tôi đề nghị UBND tỉnh tập trung cao độ, khẩn trương chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp với các bộ ngành của Trung ương, Ban Chỉ đạo dự án đường cao tốc của Tỉnh ủy hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Dự án để làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo đảm bảo tiến độ như kế hoạch đề ra. Khẩn trương phân bổ kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác bầu cử, đảm bảo an ninh, an toàn và đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh, các ngành, các cấp triển khai ngay công tác đầu tư xây dựng cơ bản các dự án, công trình đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí vốn kế hoạch đầu tư công; tăng cường công tác quản lý, thực hiện có lộ trình, hiệu quả quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040, để phát triển thành phố Bảo Lộc trở thành đô thị loại II vào năm 2025 và tiếp tục xây dựng thành phố tiệm cận đô thị loại I vào năm 2040; xây dựng thành phố trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đồng thời, triển khai nhanh các nghị quyết khác mà HĐND tỉnh đã thông qua, kịp thời đáp ứng công tác điều hành, chỉ đạo của tỉnh.

Các cấp, các ngành cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, không được lơ là, chủ quan.

Các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với các đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Các nữ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX chụp hình lưu niệm

NGUYỆT THU