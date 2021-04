Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp làm việc với Sở Giao thông Vận tải

(LĐ online) - Chiều 13/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã có buổi làm việc với lãnh đạo và cán bộ ngành giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp chỉ đạo ngành giao thông quyết liệt thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đến đầu tư các dự án giao thông giai đoạn 2021 - 2025

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Minh Đương - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Võ Ngọc Trình - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh có tổng chiều dài 9.368,3 km, gồm 19,2 km đường cao tốc loại B, 551,1 km quốc lộ, 663 km đường tỉnh, 651 km đường đô thị, khoảng 7.480 km đường huyện, xã và đường giao thông nông thôn. Số km được cứng hoá khoảng 6.313 km, đạt tỷ lệ 84%.

Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng Trương Hữu Hiệp, trong Quý I/2021, Sở Giao thông Vận tải đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các kế hoạch, chủ động phối hợp giải quyết công việc với các sở, ban, ngành liên quan, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình cụ thể mà ngành đã đề ra cho năm 2021.

Kết quả đã thực hiện đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ công tác được giao về quản lý vận tải, phương tiện và người lái; quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng cơ bản; cải cách hành chính. Sở cũng đã tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vận chuyển hành khách và hàng hoá được thông suốt.

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính của ngành cũng được quan tâm, triển khai đã đạt được hiệu quả cao theo hướng tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ Sở Giao thông Vận tải nêu ý kiến tại buổi làm việc

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cũng nêu một số tồn tại, hạn chế của ngành và kiến nghị 11 nhóm vấn đề liên quan đến công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nhằm tăng cường kết nối liên tỉnh, vành đai đô thị huyết mạch trong giai đoạn 2021 - 2025; công tác duy tu, bảo dưỡng đường giao thông, công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông… nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Võ Ngọc Trình - Phó Chủ tich UBND TP Đà Lạt cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải, lãnh đạo tỉnh cho chủ trương để thành phố Đà Lạt xây dựng thêm một số nút giao thông có tín hiệu đèn giao thông. Đề nghị Sở quan tâm có phương án khắc phục triệt để và hiệu quả vấn đề xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của tuyến đèo Mimosa…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S cũng đề Sở chủ động có kế hoạch làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan có thẩm quyền để sớm khắc phục tình trạng xuống cấp trên một số tuyến đèo trên địa bàn tỉnh do Bộ quản lý; kịp thời có kiến nghị, đề xuất các cơ quan chức năng của trung ương tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng các tuyến quốc lộ để đảm bảo an toàn giao thông…

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S, thời gian qua, mặc dù có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhưng Sở Giao thông Vận tải trong quá trình triển khai một số dự án đường tránh và đề án chống ùn tắc giao thông còn để kéo dài. Đồng chí Phạm S yêu cầu Sở cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ này trong thời gian tới để tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp khẳng định việc tổ chức tốt hạ tầng giao thông là vấn đề hết sức quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội. Hiện nay, giao thông hàng không của tỉnh là một điểm sáng khi hoạt động hàng không ngày càng nhộn nhịp và công tác an toàn hàng không cũng đang được đảm bảo. Công tác quản lý chất lượng công trình giao thông, đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe của tỉnh cũng ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhận xét, so với chỉ tiêu chung của tỉnh thì vẫn còn một số lĩnh vực của ngành giao thông chưa thực hiện đạt yêu cầu tỉnh đề ra. Ngành cũng chưa có những giải pháp mang tính sáng tạo về vấn đề giao thông; còn thiếu ý tưởng mang tính đột phá; chưa mạnh dạn đề xuất các yếu tố để thu hút đầu tư trên lĩnh vực giao thông vận tải; công tác quản lý các công trình giao thông chưa thật sự chủ động, chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm; chậm đề xuất các giải pháp để giải quyết ùn tắc giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị để tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát lại các bến cóc, các điểm xe dù, đến 30/6/2021 phải xoá triệt để các bến cóc và tình trạng xe dù trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc đồng hành với chủ đề chung mà tỉnh đề ra “Đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, biến tách thức thành cơ hội đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững”.

Trong điều kiện tỉnh còn nhiều khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi cán bộ, lãnh đạo, công nhân viên chức, người lao động ngành giao thông vận tải nỗ lực cố gắng hơn nữa trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, cùng chung tay thúc đẩy phát triển trên lĩnh vực giao thông vận tải của tỉnh.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tăng cường trách nhiệm tham mưu cho tỉnh trong quá trình thực hiện dự án xây dựng tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến kỹ thuật.

Về việc khắc phục một số tồn tại theo kiến nghị của lãnh đạo Sở và một số cán bộ các phòng ban, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất về mặt chủ trương trong việc đẩy nhanh tiến độ đối với 6 dự án đầu tư giao thông quan trọng như Dự án nâng cấp đường tỉnh 721; Dự án xây dựng đường Gia Hiệp - Đan Phượng, Cam Ly - Phước Thành…

Đối với dự án xây dựng đường gom tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở xúc tiến thực hiện sớm, tích cực tham gia phối hợp với địa phương tháo gỡ nhưng vấn đề đang tồn tại, có ý kiến tham mưu cụ thể với tỉnh để tháo gỡ khó khăn.

Tăng cường tham mưu cho tỉnh, thành phố Đà Lạt về ý tưởng quy hoạch xây dựng hệ thống giao thông trên địa bàn Đà Lạt. Quá trình thực hiện quy hoạch, cải tạo giao thông trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo có tầm nhìn xa, đáp ứng sự phát triển giao thông của thành phố Đà Lạt, của tỉnh. Trong quy hoạch, lưu ý ở các điểm có trung tâm y tế, trường học thì đường giao thông phải có vỉa hè.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông phải phối hợp tích cực với ngành công an, các địa phương để kéo giảm tai nạn giao thông. Tổ chức rà soát lại toàn bộ các điểm đen, điểm có nguy cơ tai nạn; khắc phục an toàn giao thông trên cao tốc Liên Khương - Prenn.

Đối với đề án lắp đèn tín hiệu giao thông, cần sớm thực hiện và thực hiện lắp đèn tín hiệu giao thông ở tất cả những điểm giao thông cần thiết trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND TP Đà Lạt chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Quá trình thực hiện quan tâm đến tính thẩm mỹ của hệ thống đèn tín hiệu. Nghiên cứu và xem xét thêm việc xây dựng một số hầm cạn ở một số nút giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt để tăng cường hiệu quả giải quyết ùn tắc giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức và người lao động của ngành sẽ phát huy sự đoàn kết để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, sát cánh, đồng hành cùng lãnh đạo tỉnh thực hiện nhiệm vụ, đưa tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển về mọi mặt.

NGUYỄN NGHĨA