ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975

Cách đây 46 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh đã kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đây là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội trong thế kỷ XX, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng và mốc son chói lọi trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Nhân dân miền Nam mừng chiến thắng ngày 30/4/1975. Ảnh: Tư liệu

Đại thắng mùa Xuân 1975 trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Trong dịp này, chúng ta bày tỏ niềm tự hào về dân tộc Việt Nam, một dân tộc anh hùng; về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã và đang chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác.

Đại thắng mùa Xuân 1975 có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại, mở ra một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên thống nhất, độc lập, hòa bình, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi vĩ đại ấy là kết quả của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình; minh chứng cho sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam; biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của tinh thần đoàn kết quốc tế; đánh dấu sự phát triển của truyền thống đánh giặc giữ nước và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nêu bật một chân lý: Trong thời đại ngày nay, một dân tộc nước không rộng, người không đông, kinh tế kém phát triển, song dân tộc ta đã đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên quyết dưới sự lãnh đạo của một Đảng Mác xít - Lê nin nít, có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thì hoàn toàn có thể đánh bại mọi thế lực xâm lược.

Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ IV của Đảng (tháng 12/1976) khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Bộ đội pháo binh trước giờ xuất kích. Ảnh: Tư liệu

Đất nước độc lập, thống nhất, Nhân dân được ấm no, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay là thành quả của hơn một thế kỷ đấu tranh kiên cường, hy sinh quên mình của cả một dân tộc anh hùng, bất khuất; của ba mươi năm trường kỳ kháng chiến chống ngoại xâm; của bốn mươi sáu năm dốc sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng. Chúng ta thành kính tỏ lòng biết ơn các Anh hùng dân tộc; ghi nhớ công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu và của Đảng quang vinh. Mãi mãi biết ơn sự hy sinh và cống hiến to lớn của các thế hệ cách mạng đi trước, của lớp lớp cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã xả thân vì độc lập, tự do và chủ quyền đất nước. Cảm ơn bạn bè năm châu và kiều bào ta ở nước ngoài đã giúp đỡ, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Với tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975, những năm qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; kinh tế đạt được nhiều thành tựu quan trọng, văn hóa - xã hội có bước tiến bộ rõ nét; đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; tiềm lực an ninh, quốc phòng ngày càng lớn mạnh; quan hệ đối ngoại được mở rộng. Đó là những kết quả nổi bật, góp phần làm cho “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” - như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định (Nội dung này được đưa vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng).

Bốn chiến sĩ Binh đoàn Hương Giang mang cờ tiến thẳng vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975. Ảnh: Tư liệu

Năm 2020 vừa đi qua với nhiều biến động to lớn. Nổi lên là đại dịch COVID-19 đã và đang phủ bóng đen lên toàn cầu. Dưới tác động của đại dịch ấy, gam màu xám chiếm tỷ lệ lớn trong bức tranh toàn cảnh thế giới. Nhân loại chìm ngập trong nỗi lo âu chưa có điểm dừng. Mặc dù khống chế được đại dịch, Việt Nam được coi là điểm sáng về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, nhưng nền kinh tế có độ mở lớn và hội nhập ngày càng sâu, nước ta khó tránh khỏi khó khăn. Bên cạnh dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, sạt lở đất ở miền Trung; hạn hán xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long... làm khó khăn chồng chất.

Trong bối cảnh đặc biệt đó, Đảng ta, Nhân dân ta, đất nước ta đã vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức với những thành quả to lớn có ý nghĩa quan trọng. Đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí được tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Công tác đối ngoại được thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Hơn lúc nào hết, đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử càng là nguồn cổ vũ mạnh mẽ tinh thần cách mạng và lòng tự hào dân tộc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp đổi mới. Bằng những việc làm cụ thể, mỗi chúng ta sẽ góp phần viết tiếp trang sử vẻ vang của đất nước với khí thế và tinh thần của bản anh hùng ca mùa Xuân đại thắng, một dấu son chói ngời của cách mạng Việt Nam.

KHUẤT MINH PHƯƠNG