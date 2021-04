Tình hình kinh tế - xã hội có dấu hiệu phát triển tích cực

* 125 ngàn khách đăng ký đến Đà Lạt – Lâm Đồng dịp 30/4 và 1/5

(LĐ online) - Chiều 29/4, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 và các tháng còn lại của năm 2021.

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đánh giá chung về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021 toàn tỉnh như sau: Tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ; tình hình chăn nuôi trên bàn tỉnh cơ bản ổn định, đảm bảo an toàn về dịch bệnh; ngành công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; lĩnh vực dịch vụ duy trì tốc độ phát triển; lượng khách du lịch, khách qua lưu trú tăng mạnh so với cùng kỳ; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng khá so với cùng kỳ; số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động giảm; các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục thực hiện tốt theo kế hoạch đã đề ra; đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội cơ bản ổn định.

Thu ngân sách nhà nước đến ngày 27/4 đạt 983,4 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 4.255,9 tỷ đồng, bằng 46% dự toán địa phương, tăng 28% so với cùng kỳ. Trong đó, thu thuế, phí, lệ phí là 2.456,4 tỷ đồng, bằng 44% dự toán địa phương, tăng 36%; thu từ đất và nhà 773,4 tỷ đồng, bằng 43% dự toán địa phương, tăng 26%; thu từ xổ số kiến thiết 790,1 tỷ đồng, tăng 12%; thu hải quan 142,7 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách địa phương tháng 4 đạt 1.699 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 6.903 tỷ đồng, bằng 45% dự toán địa phương và tăng 24% so với cùng kỳ.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các ngành, các cấp chủ động tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả, ưu tiên đảm bảo an toàn sức khỏe của Nhân dân và cộng đồng, bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để có giải pháp chống dịch phù hợp. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp bị nhiễm bệnh Covid-19.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: Kim ngạch xuất khẩu giảm nhẹ so với cùng kỳ; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp tuy giảm nhưng còn diễn biến phức tạp; trật tự an toàn xã hội và tai nạn giao thông còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, tăng so với cùng kỳ. Trong 4 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh phát hiện 193 vụ vi phạm (giảm 7,66% so cùng kỳ); diện tích thiệt hại do phá rừng 12,23 ha (giảm 13%), lâm sản thiệt hại là 1.139,57 m3, (tăng 68% so cùng kỳ). Tổng số vụ đã xử lý 157 vụ, trong đó xử lý hành chính 149 vụ, xử lý hình sự 8 vụ; tịch thu 354,22 m3 gỗ tròn, xẻ các loại, thu nộp ngân sách 1,83 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng phát biểu về tình hình dịch Covid-19

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đức Thuận đã báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19. Nhận định tình hình trên cả nước vẫn còn những trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc các trường hợp nếu không quản lý tốt sẽ có thể có ca nhiễm với biến chủng lây lan tốc độ nhanh, dẫn đến nguy cơ ghi nhận ca mắc mới. Đặc biệt, trong dịp các ngày nghỉ lễ dài 30/4, 1/5 và nghỉ hè, đây là thời điểm người dân đi du lịch, di chuyển và tập trung đông người nên nguy cơ lây nhiễm lớn.

Hiện, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao không chỉ từ các nước có biên giới giáp Việt Nam mà ngay cả trong nước vì chúng ta vẫn phải tiếp nhận các chuyên gia vào làm việc, đón bà con ở nước ngoài về. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục có các biện pháp ngăn chặn, kiên trì nguyên tắc ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị hiệu quả.

Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021: Các ngành, các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết số 02/NQ-TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 206/NQ-HĐND của HĐND và Quyết định số 2922/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Chuẩn bị tốt những điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, các sở ban ngành, UBND các địa phương, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể phải tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện kiểm soát, quản lý, cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Viết Vân, đến thời điểm hiện tại đã có 125 ngàn khách đăng ký đến Đà Lạt – Lâm Đồng dịp 30/4 và 1/5. Do đó, cần tập trung công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và tự giác của Nhân dân trong việc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt trong dịp lễ 30/4 -1/5; vận động người dân cài đặt và sử dụng các phần mềm giúp truy vết dịch bệnh Covid-19; kịp thời phản bác những thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh gây hoang mang dư luận.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn chỉ đạo: Thực hiện chủ đề “Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, biến thách thức thành cơ hội, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI” trong bối cảnh tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, kết quả 4 tháng đầu năm 2021 cho thấy dấu hiệu rất tích cực, nếu duy trì được đà này, tôi tin rằng nhất định chúng ta sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 và sẽ là tiền đề quan trọng cho những năm tiếp theo để hiện thực hóa mục tiêu Lâm Đồng thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2025.

Lãnh đạo Tỉnh ủy cho biết nhiệm vụ quan trọng hiện nay đề nghị các Đảng bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc, tuyệt đối không lơ là chủ quan phòng chống dịch bệnh, quyết tâm không để dịch xảy ra trên địa bàn. Tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ cấu lại công tác tổ chức cán bộ theo vị trí việc làm, xử lý các trường hợp cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Làm tốt công tác thanh tra nhà nước, không để xảy ra các sai phạm phải xử lý; tiếp tục quan tâm phòng chống tham nhũng.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kết luận hội nghị và yêu cầu UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm chính về việc phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý, hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định. Tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là trong dịp lễ 30/4 - 1/5. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi và trên địa bàn quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đặc biệt cần nắm chắc thông tin, số lượng du khách tại các cơ sở lưu trú, khu du lịch…

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Dự án phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai gieo trồng vụ Hè Thu, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; tuần tra, kiểm tra, rà soát các điểm phá rừng, vụ vi phạm, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, duy trì hoạt động xuất khẩu; kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, kết nối mở rộng thị trường.

Thực hiện các giải pháp để kích cầu du lịch, đặc biệt trong dịp hè, phát triển các loại hình du lịch mới lạ, hấp dẫn, nâng cao thời gian, mức chi tiêu và mức độ hài lòng của du khách.

Tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, góp phần nuôi dưỡng nguồn thu và tăng nguồn thu bền vững cho ngân sách, tăng cường quản lý thu thuế, chống thất thu và nợ đọng thuế. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; dành nguồn lực ưu tiên chi đầu tư phát triển, chi cho các hoạt động phòng chống dịch và những hoạt động cấp bách khác.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông nghiêm trọng và chống ùn tắc giao thông tại các nút giao thông quan trọng, đặc biệt trong dịp lễ, hè.

AN NHIÊN