Dân vận khéo ở Ban Chỉ huy Quân sự Cát Tiên

Cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo”, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Cát Tiên đã tích cực đẩy mạnh các chương trình giúp Nhân dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế; phát huy vai trò của Nhân dân trong giữ vững trật tự, an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh. Qua đó, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Lực lượng vũ trang huyện Cát Tiên thực hiện nạo vét, phát quang kênh mương nội đồng

Thiếu tá Trần Quốc Phong, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Cát Tiên cho biết: Nhằm phát huy vai trò của Nhân dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, những năm qua, Ban CHQS huyện đã thường xuyên quan tâm, tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, chiến sỹ, đội ngũ dân quân tự vệ. Đơn vị đã gắn mô hình dân vận với các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” và thực hiện Cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban CHQS huyện Cát Tiên đã thực hiện tu sửa, đắp mới đường liên thôn, nạo vét, phát quang kênh mương nội đồng với tổng chiều dài 18,5 km. Giúp người dân gặt lúa, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện phát quang 15 ha đồi, trồng dặm trên 1.000 cây xanh tại Khu di tích lịch sử căn cứ kháng chiến Khu VI.

Đồng thời, đơn vị đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới” tại thị trấn Phước Cát, xã Tiên Hoàng, xã Phước Cát 2, xã Đức Phổ và xã Đồng Nai Thượng thông qua các hoạt động như: giúp dân xây nhà, đổ bê tông làm đường giao thông nông thôn, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người già, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà vệ sinh cộng đồng… với tổng kinh phí 635 triệu đồng, cùng 417 ngày công của cán bộ, chiến sỹ, đội ngũ dân quân tự vệ.

Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện thường xuyên phối hợp với các ban, ngành và các hội, đoàn thể trên địa bàn huyện thực hiện tuyên truyền pháp luật để Nhân dân nâng cao ý thức, chủ động chấp hành pháp luật, nhất là các Luật Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên... Kết quả tuyển quân năm 2021, Ban CHQS huyện tuyển quân số đạt 100% yêu cầu với 62 công dân ở 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn Bộ binh 302 (Quân khu 7), Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng và ban hành quyết định gọi 8 công dân thực hiện nghĩa vụ công an năm 2021.

Theo Thiếu tá Trần Quốc Phong, những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” luôn được Ban CHQS huyện cùng cán bộ, chiến sĩ xem là nhiệm vụ then chốt. Đây cũng là nội dung trọng tâm xây dựng hệ thống chính trị gắn với quốc phòng toàn dân, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thông qua việc chủ động nắm bắt tình hình trong dân, Ban CHQS huyện Cát Tiên còn sâu sát hoạt động của “Tổ tự quản”, “Tổ hòa giải”; gây dựng lực lượng nòng cốt trong dân qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân”, “Tuổi trẻ giữ nước”...

Đơn vị thường xuyên phối hợp tốt với các lực lượng bám sát địa bàn, tổ chức tuần tra, sẵn sàng cơ động với 168 cuộc và có tới 976 lượt người tham gia. Riêng lực lượng vũ trang đã tổ chức tuần tra độc lập, sẵn sàng cơ động 360 cuộc với 1.944 lượt người tham gia. Qua đó, đơn vị đã nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát hiện và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các biện pháp đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các vụ việc phát sinh ở cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân không tin theo những luận điệu tuyên truyền, kích động lôi kéo của kẻ xấu.

Ngoài ra, đơn vị đã thực hiện tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Dân vận, Phòng Nội vụ huyện Cát Tiên tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các chức sắc tôn giáo và đại biểu cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trên địa bàn huyện, đi thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Đơn vị đã thăm và tặng quà cho 223 thanh niên nhập ngũ với số tiền 887,7 triệu đồng; xây dựng 2 căn nhà “Tình nghĩa quân dân” tại xã Đồng Nai Thượng cho 2 gia đình người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo; tổ chức bàn giao nhà đồng đội cho 1 cán bộ cơ quan với số tiền mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng.

Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, khéo léo trong tuyên truyền, vận động của Ban CHQS huyện Cát Tiên đã từng bước khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự, tăng cường nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Trong đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Ban CHQS huyện Cát Tiên góp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả của các phong trào vận động quần chúng. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

HOÀNG SA