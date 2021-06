Đức Trọng tổng kết công tác bầu cử

(LĐ online) - Ngày 18/6, huyện Đức Trọng tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Đức Trọng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

Theo Ủy ban Bầu cử huyện Đức Trọng, cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Đức Trọng đã thành công tốt đẹp. Kết quả đó khẳng định việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử có được sự quan tâm lãnh chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện ủy, huy động sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; có sự đồng tình ủng hộ và ý thức trách nhiệm cao của Nhân dân các dân tộc trong huyện; các ngành triển khai thực hiện đúng tiến độ và quy trình của Luật Bầu cử; việc thành lập các tổ phụ trách bầu cử, các bước hiệp thương đảm bảo thời gian quy định. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quy trình giới thiệu người ra ứng cử đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo cơ cấu, số lượng, thành phần theo quy định, chú trọng đến chất lượng, trình độ, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân.

Kết quả, công tác tổ chức ngày bầu cử 23/5 diễn ra đúng luật, an toàn, trang trọng, tạo được khí thế sôi nổi, ngày bầu cử thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. Tổng số cử tri toàn huyện đã đi bỏ phiếu là 144.704 cử tri/tổng số 144.912 cử tri, đạt tỷ lệ 99,86%, có 9 xã tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Kết quả nghiệm thu về số liệu bầu cử được tỉnh nghiệm thu nhanh, đánh giá tốt. Công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử được giữ vững, đảm bảo đã góp phần đáng kể trong việc thành công của cuộc bầu cử. Công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện gắn với nhiệm vụ bầu cử được thực hiện tốt, đảm bảo ngày bầu cử diễn ra an toàn hiệu quả.

Các tập thể xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhận giấy khen của UBND huyện Đức Trọng

Về công tác tuyên truyền phổ biến Luật Bầu cử đã có nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú cả về bề nổi lẫn chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử lần này. Các thành viên Ủy ban Bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử, cán bộ trưng tập đã phát huy tốt trách nhiệm, thực hiện tốt các quy trình về bầu cử, các điểm bỏ phiếu được trang trí nghiêm trang, tạo điều kiện thuận lợi tốt cho cử tri đi bầu.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ủy ban Bầu cử của huyện Đức Trọng đã chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. như: Một số địa phương xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã chưa đảm bảo cơ cấu, thành phần; một số địa phương định hướng, quán triệt về cơ cấu, số lượng, thành phần chưa tốt dẫn đến bầu cử thiếu đại biểu. Ngoài ra, việc lập danh sách cử tri và niêm yết công khai còn hạn chế ở nhiều khâu; công tác rà soát, điều tra cử tri còn thiếu sót dẫn đến tình trạng biến động lớn về số cử tri, ảnh hưởng đến báo cáo tiến độ hàng ngày trong bầu cử; khâu kiểm tra phiếu bầu ở từng Tổ bầu cử có nơi chưa kịp thời dẫn đến việc đóng dấu Ban bầu cử vào phiếu bầu không đúng theo quy định...

Với những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; huyện Đức trọng tặng giấy khen cho 40 tập thể, 60 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

NHẬT MINH