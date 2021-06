Lâm Đồng: Tạm dừng các tuyến vận tải hành khách công cộng đi và đến các tỉnh, thành phố có dịch

(LĐ online) - Chiều 21/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp chủ trì hội nghị trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp phát biểu chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại hội nghị trực tuyến chiều 21/6

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, tổ chuyên môn giúp việc Ban Chỉ đạo, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tham dự hội nghị tại đầu cầu tuyến tỉnh và các đồng chí bí thư huyện ủy, thành ủy, các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch tuyến huyện, thành phố và trưởng các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tham dự hội nghị tại các điểm cầu cấp huyện, thành phố.

Hội nghị đã nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là các huyện giáp ranh các tỉnh bạn về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo của giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận: Tổng số các trường hợp theo dõi cách ly trên địa bàn toàn tỉnh qua 4 đợt dịch là 11.664 trường hợp; trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 214 trường hợp, cách ly tại khu cách ly tập trung 1.387 trường hợp và cách ly tại nhà, nơi lưu trú 10.043 trường hợp. Riêng đợt 4 tính từ ngày 27/4 đến 11 giờ 30 ngày 21/6, toàn tỉnh đã tiến hành cách ly 8.000 trường hợp, cụ thể: Cách ly tại cơ sở y tế 107 trường hợp, cách ly tại khu cách ly tập trung 842 trường hợp và cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7.051 trường hợp.

Ngành y tế đã phối hợp với các địa phương thành lập tổ Covid-19 cộng đồng, đến nay toàn tỉnh có tổng số 2.313 tổ Covid-19 cộng đồng với 8.373 người tham gia.

Ngành y tế đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, Đài phát thanh Truyền hình, Báo Lâm Đồng tuyên truyền cho người dân trên địa bàn thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế: khẩu trang - khử khuẩn - khai báo y tế - không tụ tập - khoảng cách. Tuyên truyền người dân cài đặt phần mềm ứng dụng, đến nay đã có 188.066 người khai báo trên phần mềm NCOV, xếp thứ tự 30 toàn quốc. Ngành y tế cũng đã phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai ứng dụng khai báo y tế mã QR phòng chống dịch Covid-19 tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin Quỹ phòng chống Covid-19 đã tiếp nhận khoảng 44 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nhận định tình hình dịch Covid-19 hiện nay có nguy cơ rất cao, mặc dù Lâm Đồng đã phòng chống dịch tương đối tốt, chưa phát hiện ca dương tính. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai Công văn số 3547/UBND-VX3 ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và Công văn số 3827/UBND-VX3 ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện mục tiêu kép vừa áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế.

Tăng cường công tác giám sát, truy vết tất cả các trường hợp về từ vùng dịch, thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổ chức truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới các ca bệnh mắc Covid-19 tại các tỉnh thành phố về địa phương.

Phối hợp với cơ quan truyền thông tại địa phương tăng cường truyền thông thực hiện nghiêm thông điệp 5K, nhất là đeo khẩu trang tại nơi công cộng, không tụ tập đông người. Tham mưu UBND các huyện, thành phố xử phạt nghiêm những người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn bệnh viện và cơ sở y tế. Tất cả các bệnh viện đưa phòng khám hô hấp ra phía ngoài. Duy trì công tác sàng lọc, phân luồng ngay từ cổng bệnh viện, cơ sở y tế, phát hiện sớm và không bỏ sót các trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Tăng cường triển khai việc đăng ký khám bệnh qua mạng; thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, thuốc vật tư, sinh phẩm xét nghiệm… luôn sẵn sàng phục vụ cho công tác chống dịch, đảm bảo chế độ trực chống dịch 24/24 và báo cáo hàng ngày theo quy định. Tiếp tục triển khai công tác tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 đợt 2 cho các đối tượng theo quy định tại Nghị Quyết 21/NQ-CP.

Xét nghiệm chủ động phát hiện người nhiễm SARS-CoV-2 trong công đồng, đặc biệt là đối với các đối tượng nguy cơ như: Nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, bến xe…

Công an tỉnh Lâm Đồng và các địa phương chỉ đạo công an địa phương tiếp tục rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn; phối hợp với UBND các huyện, thành phố huy động các lực lượng và đoàn thể đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, coi người nhập cảnh trái phép như người nghi nhiễm bệnh để áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, nắm chắc số khách từng ngày tại các cơ sở lưu trú, kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép để thực hiện việc cách ly theo quy định.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu tỉnh

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình thực hiện cách ly, không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung; có phương án điều tiết hợp lý việc tiếp nhận, phân loại, sàng lọc các trường hợp phải thực hiện cách ly, không để quá tải các cơ sở cách ly tập trung. Tiếp tục quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh, cách ly, theo dõi y tế sau cách ly, đồng thời chuẩn bị các yếu tố cần thiết, sẵn sàng mở rộng đối tượng nhập cảnh phù hợp với tình hình dịch bệnh trên tinh thần phát triển nhưng phải bảo đảm an toàn. Quản lý, giám sát chặt chẽ các cơ sở cách ly người nhập cảnh, phòng ngừa lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Sở Giao Thông Vận tải tăng cường kiểm tra, giám sát các phương tiện giao thông công cộng trong việc thực hiện các hướng dẫn, yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế. Tạm dừng các tuyến vận tải hành khách công cộng đối với tất cả các loại hình đi và đến các tỉnh, thành phố có dịch trong cộng đồng nhưng chưa được kiểm soát như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh… Tạm dừng hoạt động đối với các xe hợp đồng, xe du lịch từ các tỉnh phía Nam đến Lâm Đồng.

Sở Công thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh tự đánh giá mức độ an toàn theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc hướng dẫn phòng chống dịch và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh và ký túc xá cho người lao động và cập nhật lên bản đồ an toàn Covid-19 và kiên quyết dừng hoạt động khi không đảm bảo an toàn và không cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống.

Triển khai mã QR cho tất cả người lao động và người đến liên hệ công tác và thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy… và những người lên quan (người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa, suất ăn…); xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực.

Chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp phối hợp với ngành y tế tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hàng tuần cho toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp: Ăn uống, dịch vụ khách sạn, lưu trú cho chuyên gia, vận chuyển vật tư, hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc… Xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% người lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp và khu nhà trọ của người lao động có nguy cơ.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục dừng các hoạt động tập trung đông người, tại các quảng trường không tụ tập thả diều, không tập thể dục đông người nơi công cộng; trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục dừng một số dịch vụ, hoạt động có nguy cơ cao.

Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn và đình chỉ hoạt động khi các cơ sở không đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát; xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành đeo khẩu trang và vi phạm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Trong tuần này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai phòng xét nghiệm nhanh tại chốt Đạ Huoai cho một số đối tượng nguy cơ cao, tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí để duy trì hoạt động. Đồng thời, nghiên cứu hỗ trợ cho các tổ Covid-19 cộng đồng để tăng cường công tác phòng chống dịch tại địa phương.

DIỆU HIỀN