Lâm Hà tổng kết công tác bầu cử

(LĐ online) - Chiều 18/6/2021, Ủy ban Bầu cử huyện Lâm Hà tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Báo cáo tại hội nghị, Ủy ban Bầu cử huyện Lâm Hà cho biết: Tuy diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, huyện Lâm Hà đã triển khai công tác bầu cử chu đáo, nghiêm túc, theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết được chú trọng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm an toàn trong suốt quá trình diễn ra bầu cử. Cử tri đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nên cuộc bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được các yêu cầu đề ra: dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2: Tổng số người ứng cử là 4 người, số đại biểu được bầu là 2. Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 8: Tổng số người ứng cử là 5 người, số đại biểu được bầu là 3; bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 9: Tổng số người ứng cử là 7 người, số đại biểu được bầu là 4. Bầu cử đại biểu HĐND huyện Lâm Hà: Tổng số người ứng cử là 54 người, số đại biểu được bầu là 35. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Lâm Hà, các đại biểu trúng cử theo đúng số lượng được ấn định.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà đã Quyết định tặng giấy khen cho 38 tập thể, 91 cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

ANH TUẤN