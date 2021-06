Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa kiểm tra công tác phòng chống dịch

(LĐ online) - Trong ngày 4/6, ông Phan Văn Đa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo Sở Y tế, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các chốt kiểm soát phòng dịch và khu cách ly tập trung trên địa bàn TP Bảo Lộc và các huyện Di Linh, Bảo Lâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại chốt Gia Bắc (Di Linh)

Đoàn kiểm tra các chốt số 3 tại xã Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm, Quốc lộ 55 nối Lâm Đồng – Đắc Nông), chốt số 4 đóng tại xã Gia Bắc (huyện Di Linh, Quốc lộ 28 nối Bình Thuận – Lâm Đồng) và khu cách ly tập trung Tiểu đoàn cảnh sát cơ động PK02 Công an tỉnh đóng tại TP Bảo Lộc.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận việc thực thi nhiệm vụ của anh em tại các chốt rất nghiêm túc; thành phần, số lượng người tham gia các chốt đúng theo chỉ đạo của tỉnh, gồm có: Công an, quân đội, y tế, chính quyền địa phương… Kỷ luật làm việc nghiêm túc, nhiệt tình, tạo sự thuận lợi cho Nhân dân khi qua chốt kiểm soát, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Từ khi đưa vào hoạt động ngày 29/5, đến nay, chốt Gia Bắc (Di Linh) kiểm soát 360 lượt phương tiện các loại với 750 lượt người được kiểm tra, đo thân nhiệt và khai báo y tế. Qua công tác kiểm soát, các lực lượng trực chốt đã phát hiện 2 trường hợp F1 chuyển cách ly tập trung và 2 trường hợp F2 chuyển cách ly tại nhà để phòng dịch Covid-19. Chốt Lộc Bảo (Bảo Lâm) đã kiểm soát 719 lượt phương tiện với 1.625 lượt người được kiểm tra, đo thân nhiệt và khai báo y tế; không phát hiện có trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Các chốt đều đảm bảo tình hình an ninh trật tự và lưu thông ổn định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa đã động viên anh em nỗ lực trong công tác kiểm soát phòng chống dịch, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và trao hỗ trợ từ nguồn kinh phí động viên tinh thần của các lực lượng thường trực làm nhiệm vụ ở mỗi chốt 20 triệu đồng.

Trong chương trình công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa cũng đã đến thăm, kiểm tra tình hình tổ chức, phục vụ công tác cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung Tiểu đoàn cảnh sát cơ động PK02 Công an tỉnh đóng tại TP Bảo Lộc. Tại thời điểm kiểm tra có 21 trường hợp đang thực hiện cách ly phòng dịch Covid-19 trong thời gian 21 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Đồng chí đã kiểm tra thực tế công tác hậu cần phục vụ ăn uống đảm bảo sức khỏe cho người dân đang thực hiện cách ly phòng dịch và động viên, nhắc nhở các cán bộ, chiến sĩ công an và y tế nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phối hợp thường trực 24/24 giờ để đảm bảo vận hành khu cách ly an toàn, phòng chống dịch hiệu quả.

AN NHIÊN