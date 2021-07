Đại biểu HĐND TP Bảo Lộc chất vấn nhiều vấn đề trọng tâm

(LĐ online) - Sáng 29/7, HĐND TP Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp tục kỳ họp thứ 2 với phiên chất vấn và nghe trả lời chất vấn.

Chủ tọa kỳ họp HĐND TP Bảo Lộc khóa VI điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Trước khi bước vào phiên chất vấn, HĐND TP Bảo Lộc đã báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ diễn ra vào chiều 28/7. Theo đó, đã có 66 lượt ý kiến của đại biểu HĐND thành phố tham gia phát biểu và ý kiến của các phòng, ban đơn vị chuyên môn tham gia 4 tổ thảo luận.

Đa số đại biểu thống nhất cao với nội dung báo cáo, tờ trình và dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp. Ý kiến các đại biểu tập trung vào những vấn đề còn khó khăn, hạn chế về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, tài nguyên khoáng sản, các công trình – dự án đầu tư công, hạ tầng giao thông, công tác luân chuyển cán bộ, cải cách thủ tục hành chính, quản lý hồ đập, nguồn vốn vay; các vấn đề liên quan đến giáo dục, y tế, an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông, trồng rừng và cây phân tán. Từ đó, góp ý nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát, xử lý liên quan đến tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Đồng chí Đoàn Kim Đình – Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của đại biểu

Tại phiên chất vấn, các đại biểu đã chỉ rõ, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp khó lường đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đời sống, sức khỏe Nhân dân. Các đại biểu đề nghị UBND TP Bảo Lộc cần tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở cấp độ cao trên toàn địa bàn; địa phương cần tiếp tục chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, vật lực phòng chống dịch Covid-19 với quyết tâm cao nhất theo phương châm “4 tại chỗ” để tránh bị động, bất ngờ; cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo trên các phương tiện thông tin đại chúng tránh gây hoang mang trong quần chúng nhân dân; tăng cường công tác quản lý, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch để tạo hiệu ứng răn đe trong cộng đồng.

Cùng với đó, cần có phương án cụ thể, rõ ràng để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, giám sát các trường hợp trở về từ các vùng dịch. Trong đó, cần xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phường, xã trên địa bàn TP Bảo Lộc trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện. Tiếp tục có sự quan tâm, hỗ trợ xứng đáng cho các lực lượng tuyến đầu trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm và tinh thần nhiệt huyết không ngại khó khăn, nguy hiểm của các lực lượng; quan tâm chăm lo đời sống cho Nhân dân, đặc biệt là các hoàn cảnh yếu thế với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Nhiều đại biểu còn nêu lên vấn đề, dịch Covid-19 phức tạp và kéo dài đã khiến nhiều loại nông sản bị giảm giá mạnh gây khó khăn cho người dân nên cần có cơ chế hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách để người dân chủ động tái đầu tư sản xuất tránh trường hợp khan hiếm hàng hóa về sau.

Đối với những bất cập trong quản lý đất đai; trong đó, TP Bảo Lộc và các cơ quan, đơn vị liên quan cần tăng cường các biện pháp quản lý, xử lý có hiệu quả tình trạng san gạt mặt bằng trái phép kéo dài trong thời gian qua trên địa bàn; có biện pháp xử lý hoặc đề xuất xử lý các trường hợp lấn chiếm đất công (đất 287) trên địa bàn đã kéo dài trong thời gian qua. Trong đó, có những vụ việc nổi cộm về tình trạng lấn chiếm đất công xảy ra tại khu vực hồ Nam Phương 1 và hồ Nam Phương 2 cần nhanh chóng vào cuộc xử lý nghiêm để ngăn chặn kịp thời.

Đối với trật tự xây dựng, thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng liên quan đến các sai phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng, mà nổi cộm là biệt thự xây dựng không phép của ông Phạm Văn Huyên tại hồ Nam Phương 1 (phường Lộc Phát). Vì vậy, các cơ quan chức năng liên quan và UBND phường Lộc Phát cần đôn đốc chủ căn biệt thực thực hiện việc tháo dỡ khắc phục hậu quả theo quyết định cưỡng chế của UBND TP Bảo Lộc đã ban hành theo đúng quy định của pháp luật.

Các đại biểu HĐND TP Bảo Lộc chất vấn nhiều vấn đề trọng tâm tại kỳ họp

Liên quan đến vấn đề tạm dừng chuyển mục đích quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân, các đại biểu cũng thẳng thắn nêu ý kiến để UBND TP Bảo Lộc có kế hoạch phù hợp đối với vấn đề này trong thời gian tới. Đặc biệt, việc tiếp nhận và xử lý các ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri còn quá thấp; trong đó, nhiều ý kiến để kéo dài cần được giải quyết dứt điểm, thấu đáo cho cử tri…

Sau khi nghe các đại biểu HĐND chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Đoàn Kim Đình - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, đã giải trình, tiếp thu các ý kiến của đại biểu về các vấn đề thuộc trách nhiệm chỉ đạo điều hành của UBND TP Bảo Lộc trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021; đồng thời, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021. Trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện nhiệm vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần, quyết tâm cao nhất để thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép.

HĐND TP Bảo Lộc đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về nội dung, chương trình hoạt hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 2022; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viện Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, các cơ quan, ban ngành địa phương; sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch Covid-19. Đồng chí Nguyễn Văn Triệu kêu gọi cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở thể hiện quyết tâm cao để cùng vào cuộc bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đồng thời, phối hợp cùng các sở, ngành của tỉnh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan trên địa bàn thành phố. Tiếp tục có những giải pháp, biện pháp nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân để triển khai đồng bộ, linh hoạt và quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021. Qua đó, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI và Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 mà HĐND TP Bảo Lộc đã đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 bảo vệ sức khỏe cộng đồng với quyết tâm, trách nhiệm và nghĩa vụ cao nhất. Cần tập trung phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc” để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết cùng tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân địa phương.

KHÁNH PHÚC