HĐND huyện Đức Trọng khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 2

(LĐ online) - Ngày 29/7, HĐND huyện Đức Trọng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2021. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Thị Tố Loan – Phó Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Trọng, phát biểu tại kỳ họp

Theo báo cáo của UBND huyện Đức Trọng, trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thử thách do tình hình thời tiết, thiên tai, nhất là trong đầu tháng 7/2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến khá phức tạp đã tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống Nhân dân trong huyện, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện, UBND huyện đã chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe Nhân dân và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được duy trì, phát triển; cơ bản ổn định hàng hóa lưu thông, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân; công tác thu, chi ngân sách được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Sản xuất nông nghiệp công nghệ được triển khai thực hiện tốt; công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được chú trọng; công tác quản lý đất đai, phòng chống dịch bệnh, phòng chống hạn hán, thiếu nước, vệ sinh môi trường được tăng cường. Đặc biệt, trước bối cảnh diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phức tạp thì công tác phòng chống dịch Covid -19 được tổ chức, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội cơ bản được giữ vững ổn định. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân năm 2021; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được tổ chức thực hiện đảm bảo theo yêu cầu.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội, chính sách người có công được đảm bảo; an ninh trật tự, an toàn xã hội được tăng cường, quốc phòng - an ninh được duy trì ổn định, giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch Covid-19 trên cả nước nói chung và huyện Đức Trọng đang diễn biến phức tạp. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện gặp khó khăn, kim ngạch xuất khẩu giảm so cùng kỳ, giá trị sản lượng ngành nông lâm nghiệp và thuỷ sản không đạt so kế hoạch đề ra.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt theo yêu cầu; công tác lập quy hoạch còn chậm so kế hoạch đề ra; tình trạng hồ sơ hành chính, giải quyết đơn thư còn trễ hạn, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai; việc khắc phục theo kết luận của các đoàn thanh tra còn kéo dài; tình hình vi phạm trật tự xây dựng vẫn còn xảy ra, có trường hợp phát hiện xử lý chưa kịp thời. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng vận chuyển lâm sản trái pháp luật, khai thác khoáng sản, san lấp mặt bằng vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Việc triển khai trồng rừng sau giải tỏa, trồng xen năm 2021 còn chậm so kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp. Số vụ tai nạn giao thông tăng cao so với cùng kỳ, huyện Đức Trọng trở thành điểm nóng về tai nạn giao thông.

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Đức Trọng đã dành nhiều thời gian nghe, xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các ngành và các ban HĐND huyện trình tại kỳ họp và một số báo cáo, tờ trình khác.

Kỳ họp cũng đã tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề như: Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng do dịch bệnh, tiến độ cấp thẻ căn cước cho người dân, trồng rừng... Đồng thời, xem xét, thảo luận và thông qua 6 nghị quyết của HĐND huyện trong chương trình kỳ họp đã đề ra: Nghị quyết về về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết phân bổ nguồn kinh phí kết dư ngân sách huyện năm 2020 chuyển sang năm 2021; Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công nguồn kinh phí thưởng thu vượt từ các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2020; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND HĐND huyện Đức Trọng khóa XII, nhiệm kỳ năm 2021-2026.

N.MINH