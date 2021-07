(LĐ online) - Ngày 19/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tới điểm cầu của 12 Ban CHQS các huyện, thành phố. Tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Nguyễn Bình Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Ngoài thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các biện pháp vận hành cơ chế, xử lý tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, trong 6 tháng đầu năm lực lượng vũ trang đã bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp; bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường theo dõi nắm tình hình dịch bệnh trên từng địa bàn, cũng như chủ động phòng, chống dịch bệnh trong các đơn vị. Thực hiện tốt việc hình thành các khu cách ly cũng như tiếp nhận cách ly công dân từ vùng dịch trở về địa phương. Đồng thời tham gia vào lực lượng liên ngành hoạt động thường xuyên tại các chốt phòng, chống dịch.

Công tác kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng vũ trang thường trực các cấp, lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 được Ban Chỉ huy Quân sự các cấp quan tâm thực hiện tốt. Song song đó, Bộ CHQS tỉnh cũng đã thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, chính trị tư tưởng, cải cách hành chính, hậu cần kỹ thuật, hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ... Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương trong thời gian tới.

Dịp này, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo và tổ chức luật nghĩa vụ quân sự.

