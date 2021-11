(LĐ online) - Sáng 30/11, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TP Bảo Lộc tổ chức khai giảng lớp tập huấn pháp luật, nghiệp vụ đầu tiên trong kế hoạch tổ chức 11 lớp tập huấn cho lực lượng công an xã bán chuyên trách năm 2021.

Lớp tập huấn đầu tiên được mở tại TP Bảo Lộc với 103 công an xã bán chuyên trách tham gia

Lớp đầu tiên được mở tại TP Bảo Lộc với 103 công an xã bán chuyên trách tham gia. Tất cả các học viên tham gia tập huấn đều đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng chống Covid-19, được test nhanh và có kết quả âm tính Covid-19, thực hiện 5K khi tham gia tập huấn để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Mục đích các lớp tập huấn nhằm trang bị cho lực lượng công an xã bán chuyên trách những kiến thức về pháp luật, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn vào thực tiễn công việc; tiến hành tham gia điều tra cơ bản về tình hình có liên quan đến an ninh trật tự; nâng cao khả năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh ở địa phương trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2021, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức tập huấn cho 1.375 công an xã bán chuyên trách trên địa bàn toàn tỉnh với 11 lớp. Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được nghe báo cáo viên của Công an tỉnh truyền đạt nội dung 4 chuyên đề, gồm: Công tác dân vận của lực lượng công an xã bán chuyên trách trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy; công tác phối hợp tham gia tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ hiện trường vụ tai nạn giao thông; công tác đảm bảo an ninh dân tộc, tôn giáo, phòng chống phản động, khủng bố và các vấn đề xã hội khác ở địa bàn cơ sở; kinh nghiệm đấu tranh với các cuộc biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, báo cáo viên của Công an tỉnh sẽ cùng trao đổi với các học viên về những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Thông qua các lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân cho lực lượng công an xã bán chuyên trách, củng cố công an xã trong sạch, vững mạnh.

AN NHIÊN