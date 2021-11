Lâm Hà thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều nhiệm vụ quan trọng, đột xuất, chưa từng có trong tiền lệ được giao cho lực lượng vũ trang (LLVT). Và, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Lâm Hà cũng không phải là ngoại lệ. Tuy vậy, đơn vị này đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ quốc phòng địa phương.

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021 do Ban CHQS huyện Lâm Hà tổ chức

Thượng tá Ngô Đức Long - Chính trị viên Ban CHQS huyện Lâm Hà cho biết: Để nhiệm vụ quốc phòng địa phương được thực hiện đạt kết quả tốt nhất, Ban CHQS huyện đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp tình hình, tham mưu cho UBND huyện và phối hợp thường xuyên với các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ nhằm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Xác định giáo dục, tuyên truyền là nòng cốt, Ban CHQS huyện đã tham mưu Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng 4, quân số tham gia 156 đồng chí. Phối hợp với 5 trường THPT trên địa bàn huyện tổ chức giáo dục nội dung này cho trên 4 ngàn học sinh. Năm 2021, huyện Lâm Hà đã giao quân cho các đơn vị 125/125 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu, có 2 đảng viên chính thức nhập ngũ, đạt tỷ lệ 1,6%. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 cũng đã được tiến hành theo quy định. Hiện Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe công dân nhập ngũ, kết quả có 649 thanh niên đủ điều kiện. Trong thực hiện nhiệm vụ, Ban CHQS huyện đã phối hợp với Công an huyện góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng dân quân tự vệ các địa phương đã phối hợp với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác tuần tra, nhờ vậy đã phát hiện 5 vụ phá rừng và vận chuyển lâm sản trái phép, 6 lần tham gia chữa cháy rừng.

Đối với công tác phòng thủ tác chiến, Ban CHQS huyện Lâm Hà đã xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu trong các đợt cao điểm từ huyện xuống các đơn vị cơ sở. Từ đầu năm đến nay, LLVT huyện Lâm Hà đã huy động 315 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn. Công tác huấn luyện, diễn tập hội thi, hội thao được chú trọng, góp phần từng bước nâng cao sức chiến đấu trong LLVT huyện.

Nhằm xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bên cạnh nâng cao chất lượng lực lượng thường trực việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) cũng được chú trọng. Đồng thời, đẩy mạnh việc phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV năm 2021. Trong 10 tháng đầu năm, Ban CHQS huyện đã phát triển được 16 đảng viên trong lực lượng này, đạt 114,3%.

Thượng tá Ngô Đức Long cho biết thêm, để đảm bảo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, Ban CHQS huyện duy trì nghiêm nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng, nhất là chất lượng ra nghị quyết, chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Hiện 16/16 chi bộ quân sự đều có cấp ủy. Và 18 đồng chí chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, thị trấn tham gia cấp ủy cùng cấp là thuận lợi triển khai công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn lực lượng. Mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” trong Đảng bộ, LLVT huyện được duy trì. Quá trình huấn luyện luôn kết hợp chặt chẽ với làm công tác dân vận và thực hiện phong trào LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Ban CHQS huyện Lâm Hà đã tổ chức huấn luyện kết hợp làm dân vận được 720 ngày công. Duy trì tốt phong trào lực lượng dân quân tại các xã, thị trấn trồng hoa và chăm sóc tuyến đường xanh, sạch đẹp… Chính sách hậu phương quân đội được thực hiện. Ban CHQS huyện đã xây dựng 1 căn nhà đồng đội cho gia đình đồng chí Thượng úy Lê Văn Thanh tại thôn Đức Bình - Hoài Đức, 1 căn nhà tình nghĩa quân - dân tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Liên Hà… Các hoạt động trên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao từ chính quyền và Nhân dân địa phương.

Để tất cả các nhiệm vụ được thực hiện thông suốt, công tác hậu cần cũng được đảm bảo. Việc quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ngoài đẩy mạnh phong trào “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp”, Ban CHQS huyện Lâm Hà còn tích cực tăng gia sản xuất. Công tác quân y, phòng bệnh, phòng dịch, nhất là dịch COVID-19, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng bếp nuôi quân giỏi được chú trọng. Thường xuyên duy trì tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 98,9%. Không chỉ đảm bảo phòng, chống dịch trong đơn vị và đảm bảo sức khỏe bộ đội, mà Ban CHQS huyện Lâm Hà còn phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung 2.204 công dân bảo đảm chặt chẽ theo quy định.

Qua kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương tại Ban CHQS huyện Lâm Hà, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao những nỗ lực mà LLVT địa phương này đã đạt được. Điều này đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

NGỌC NGÀ