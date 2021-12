Lãnh đạo huyện Đạ Tẻh thăm và chúc mừng Giáng sinh

(LĐ online) - Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh do đồng chí Phan Đức Thái – Phó Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Đạ Tẻh chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Đạ Tẻh

Phó Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh Phan Đức Thái đã gởi lời chúc mừng đến các linh mục, tu sĩ và đồng bào công giáo trong huyện một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, hạnh phúc; đồng thời, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2021 cũng như nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân.

Phó Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh ghi nhận sự đóng góp thiết thực của các vị linh mục, tu sĩ, bà con giáo dân trong việc đoàn kết, kêu gọi các nguồn hỗ trợ giúp đỡ người dân địa phương, để sát cánh cùng tuyến đầu ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả...

Phó Bí thư Huyện ủy khẳng định, Đảng, Nhà nước, cũng như huyện Đạ Tẻh luôn quan tâm, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của công dân và tạo điều kiện hết sức để các tôn giáo nói chung và đồng bào công giáo nói riêng được đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng đúng với quy định của pháp luật. Mong rằng trong thời gian tới, các linh mục cùng các chức sắc, tu sĩ, giáo dân tiếp tục chung sức cùng địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, góp sức vào sự phát triển chung của địa phương.

Lĩnh hội những điều lãnh đạo huyện Đạ Tẻh gửi gắm, các linh mục cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền huyện đối với chức sắc, tu sĩ, giáo dân; đồng thời cho biết, trong thời gian tới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục tham gia đóng góp vào các hoạt động của địa phương.

T.T.HIỀN