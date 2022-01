Đạ Tẻh: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH năm 2022

(LĐ online) - Sáng 5/1, UBND huyện Đạ Tẻh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh Tống Giang Nam chủ trì hội nghị.

UBND huyện Đạ Tẻh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để nghe lãnh đạo các xã, thị trấn, các phòng ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị trình bày định hướng, kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2022, những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp, UBND huyện Đạ Tẻh đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với mục tiêu tổng quát là tiếp tục chủ động kiểm soát và thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19 để hạn chế những tác động tiêu cực đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư đảm bảo hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, toàn diện, bền vững; triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chiều sâu, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, tạo liên kết chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và thu nhập của người dân; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh; chú trọng công tác quản lý bảo vệ môi trường; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản; chú trọng chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân với phát triển bảo hiểm y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính và năng lực điều hành của chính quyền các cấp; từng bước xây dựng huyện Đạ Tẻh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2025 theo đúng lộ trình; đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Triển khai đồng bộ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung triển khai các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm theo kế hoạch…

Theo đó, trong năm 2022, UBND huyện đã đề ra 18 chỉ tiêu cụ thể như: thu nhập bình quân đầu người đạt 52,7 triệu đồng; giá trị sản phẩm trên 1 đơn vị diện tích đạt 104,6 triệu đồng/ha; Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) tăng 7,89%; tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế nông lâm thủy sản chiếm 43%; dịch vụ chiếm 40%; công nghiệp - xây dựng chiếm 17%; tổng sản lượng lương thực quy thóc 36.619 tấn; tổng mức đầu tư toàn xã hội 1.250 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; chi ngân sách nhà nước đạt 589,704 tỷ đồng; có 140 (+5) doanh nghiệp và 3.500 cơ sở kinh tế, cá thể hoạt động trong lĩnh vực phi nông - lâm - thủy sản; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 97% trở lên; có thêm 1 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi hoàn thành chương trình THPT và tương đương 82,5%; có 70,5% đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục năm 2019; tăng thêm 1 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (29/34); tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,6%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 44 %; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 94 %; bảo hiểm xã hội đạt 18,2%; bảo hiểm thất nghiệp đạt 8,2%; đạt 6,36 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn dưới 10%. Bên cạnh đó, ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,0%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96 %; duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 63%; tỷ lệ chất thải rắn khu vực thị trấn được thu gom xử lý đạt 88%; tỷ lệ chất thải rắn khu vực nông thôn được thu gom xử lý đạt 72%.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu cơ bản, UBND huyện đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022…

Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh Tống Giang Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục chủ động kiểm soát và thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid -19 để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép trong năm 2022. Trong đó, thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế trên các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp; tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; tập trung đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng công tác quy hoạch trên địa bàn để thu hút đầu tư và góp phần hoàn thành các tiêu chí đề ra; đồng thời triển khai tốt kế hoạch tài chính, ngân sách, tăng cường quản lý thu - chi ngân sách, tập trung giải pháp chống thất thu và xử lý nợ đọng, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, ưu tiên đầu tư cho các công trình trọng điểm; đẩy mạnh ứng dụng nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

T.T.HIỀN