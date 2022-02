Lâm Đồng tham gia tuyên truyền có hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang

(LĐ online) - Chiều 18/2, tại TP. Hồ Chí Minh - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu 7 trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2021 và gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng - Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung - Chính ủy Quân khu 7 và các đồng chí trong lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông các Tỉnh ủy, Thành ủy và các cơ quan báo chí trên địa bàn Quân khu 7 đã tham dự.

Theo đánh giá của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các báo, tạp chí của Trung ương và các tỉnh, thành phố đã bám sát tình hình, nhiệm vụ, tập trung tuyên truyền, phản ánh khá toàn diện hoạt động của các LLVT Quân khu 7, nhất là các nhiệm vụ chính trị trung tâm như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, làm công tác dân vận, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, công tác tuyển quân, giáo dục quốc phòng - an ninh; công tác đối ngoại quốc phòng; công tác “chống dịch, cứu dân”; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; những chủ trương, mô hình mới, cách làm sáng tạo hiệu quả, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ông Nguyễn Tấn Lộc - Giám đốc Đài PT-TH Lâm Đồng trao đổi về công tác tuyên truyền của Báo Lâm Đồng và Đài PT-TH Lâm Đồng về ANQP

Riêng Báo Lâm Đồng và Đài PTTH Lâm Đồng đã xây dựng chuyên mục tuyên truyền về ANQP và đăng tải hàng trăm tin, bài, phóng sự về hoạt động của LLVT tỉnh và những hoạt động của Bộ tư lệnh Quân khu 7 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, địa phương.

Tuy nhiên, việc phối hợp có lúc, có nội dung chưa thực sự chặt chẽ. Thời lượng, thời gian phát sóng chương trình truyền hình “Quốc phòng toàn dân” một số tỉnh chưa được bố trí tương xứng với sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh địa phương và yêu cầu nhiệm vụ, dẫn đến chất lượng, hiệu quả tuyên truyền hạn chế.

Trung tướng Trần Hoài Trung- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo; dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch Covid - 19 có khả năng bùng phát trở lại,… tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu. Điều này đặt ra nhiều nhiệm vụ trong công tác phối hợp tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu 7 và các đơn vị của Bộ. Tại hội nghị, những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền cũng đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các cơ quan báo chí xác định thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu 7.

Dịp này Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã tặng 37 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền hoạt động của LLVT năm 2021.

Các tập thể cá nhân nhận bằng khen của Bộ tư lệnh Quân khu 7

NGỌC NGÀ