Nhân dân tin tưởng vào Đảng, Nhà nước

Mấy năm gần đây, đất nước, địa phương phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách do tác động của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, dưới sự lãnh chỉ đạo kịp thời, sáng suốt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhiều chính sách mới được ban hành. Đặc biệt, đã quan tâm chăm lo tốt an sinh xã hội cho bà con Nhân dân. Vì thế trong thời gian qua, các tầng lớp Nhân dân yên tâm, tin tưởng và tích cực thi đua lao động sản xuất, tiếp tục vượt khó khăn, hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022.

Mặt trận Tổ quốc luôn kịp thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp làm tốt công tác an sinh xã hội.

Năm 2021, nhìn chung, tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định, tin tưởng, đồng thuận với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Nhân dân đánh giá cao sự quan tâm kịp thời, thiết thực và hiệu quả của Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp trong việc chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu cho đối tượng chính sách, người nghèo và các trường hợp đặc biệt khó khăn. Đồng thời, chấp hành tốt các biện pháp chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, việc tiêm vắc xin cho người dân, triển khai chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; công tác chỉnh trang đô thị, đầu tư, mở rộng đường giao thông, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt giúp cho quá trình đi lại của người dân thuận tiện hơn; ban hành quy định về quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, tài nguyên - môi trường...

Tuy nhiên, một bộ phận Nhân dân còn băn khoăn, lo lắng trước những tác động trực tiếp do đại dịch COVID-19 gây ra, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là các ngành dịch vụ, du lịch, giao thông vận tải, nông nghiệp và thị trường tiêu thụ nông sản; nhiều doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, người lao động thiếu và mất việc làm. Số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh còn cao. Việc học trực tuyến và học qua truyền hình phát sinh nhiều bất cập, chưa đảm bảo chất lượng dạy và học so với hình thức học trực tiếp. Đời sống của Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn. Tình hình phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc; giá một số mặt hàng nông sản không ổn định; tình trạng ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được giải quyết triệt để. Tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế và tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy có dấu hiệu gia tăng. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn còn tái diễn mặc dù ngành chức năng đã thực hiện quyết liệt, siết chặt công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng chưa được xử lý triệt để; việc phân lô, bán nền trái pháp luật diễn biến phức tạp ở một số địa phương… đã tác động đến tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh.

Theo ghi nhận của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, từ thực tế trên, Nhân dân mong muốn cấp ủy, chính quyền tỉnh tiếp tục thực hiện những giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 quyết liệt, hiệu quả, quan tâm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, giải quyết lao động việc làm, giáo dục - đào tạo, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, vận động để từng bước hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật; giảm thiểu tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng; quản lý tốt công tác trật tự xây dựng, việc cấp phép, hoạt động của các dự án khai thác, thăm dò khoáng sản; tiếp tục triển khai công tác quản lý chất thải nguy hại, xử lý các loại hóa chất gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, quan tâm giúp đỡ người nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội... để tiếp tục xây dựng đất nước và địa phương phát triển ổn định, vững chắc hơn.

Năm 2022, dự báo tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất, đời sống Nhân dân vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết Nhân dân chung sức, đồng lòng thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022 nhằm tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân cùng với cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch, động viên các tầng lớp Nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp tục tổ chức vận động, huy động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và giúp đỡ Nhân dân ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chủ trương, mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Đồng thời, tập trung tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Thời gian tới, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, địa phương. Tổ chức phát động, vận động Nhân dân hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, học tập, lao động, sản xuất; tham gia đóng góp, tạo các nguồn lực kịp thời giúp đỡ Nhân dân khắc phục khó khăn, khôi phục phát triển kinh tế.

NGUYỆT THU