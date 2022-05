Đoàn Thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với TP Bảo Lộc

(LĐ online) - Ngày 10/5, Đoàn Thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ do bà Nguyễn Thị Định - Vụ trưởng Vụ pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với TP Bảo Lộc về việc thực hiện chính sách, pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố. Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Ngô Văn Đức – Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện các sở, ngành liên quan cùng lãnh đạo TP Bảo Lộc.

Ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc phát biểu tại buổi làm việc

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Đoàn thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ công bố Quyết định thanh tra số 515 ban hành ngày 27/4/2022 của Ban Tôn giáo Chính phủ về thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn năm 2019 - 2021. Thời gian thanh tra từ ngày 9/5 đến hết ngày 13/5. Bảo Lộc là một trong những địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được đoàn lựa chọn để thanh tra.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Bảo Lộc đã báo cáo những nội dung liên quan đến chính sách, pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn theo yêu cầu của đoàn thanh tra. Hiện nay, TP Bảo Lộc có hơn 106.590 tín đồ sinh hoạt tại 84 cơ sở thuộc các tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Tin Lành và Cao Đài, chiếm 67,4% dân số toàn thành phố. Trong đó, đồng bào theo đạo Thiên Chúa giáo là 81.798 giáo dân; Phật giáo là 23.128 tín đồ. Còn lại là tín đồ theo đạo Tin Lành và Cao Đài. Ngoài ra, Bảo Lộc còn có 20 cơ sở, điểm tín ngưỡng như đình, chùa và các điện thờ tư gia.

Trong suốt thời gian qua, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn TP Bảo Lộc diễn ra bình thường, ổn định. Đa số chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, bà con giáo dân sinh hoạt thuần túy theo Hiến chương, Điều lệ của Giáo hội, tuân thủ tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là công tác xã hội, từ thiện; tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các hiện tượng tôn giáo cực đoan, đạo lạ, tà đạo được phát hiện và xử lý kịp thời đảm bảo anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã tạo điều kiện thuận lợi, hành lang pháp lý không chỉ cho công tác quản lý của cơ quan Nhà nước, mà cho các cơ sở tôn giáo hoạt động thuận lợi, đúng quy định theo chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn còn bộc lộ một số hạn chế, khó khăn như: Đó là công tác quản lý về đất đai, xây dựng liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết; trên địa bàn vẫn còn nhiều điểm tôn giáo hoạt động trái phép khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép công nhận; một số chức sắc, chức việc tuy đã được tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến tôn giáo nhưng chấp hành chưa nghiêm, nhất là việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình tôn giáo. Những tồn tại liên quan đã được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn TP Bảo Lộc phát hiện sớm nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm. Ngoài ra, hiện tượng nhà ở tư nhân biến tướng thành các điểm tín ngưỡng, tôn giáo bất hợp pháp diễn ra trong thời gian kéo dài nhưng vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Đặc biệt, thời gian qua, trên địa bàn TP Bảo Lộc xuất hiện nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” hoạt động với những chiêu trò chữa bệnh trừ ma, trừ quỷ mang đầy màu sắc mê tín di đoan vi phạm pháp luật, bất tuân phục Giáo hội gây phản cảm làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Các vi phạm đã được cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý, nhưng người đứng đầu nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” vẫn bất tuân khiến người dân và bà con giáo dân bức xúc.

Cùng với đó, trên địa bàn TP Bảo Lộc vẫn tồn tại một số hiện tượng sinh hoạt mang tính chất tà đạo như “Pháp Luân công”, “Thanh hải vô thượng sư”, “Phật mẫu”, “Vô vi”, “Hội thánh Tin lành liên hữu Cơ Đốc” và “Hệ phái Phúc âm toàn vẹn” có thiên hướng biến tướng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Các thành viên đoàn thanh tra phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Buổi làm việc đã dành nhiều thời gian để đại diện các phòng, ban chuyên môn của TP Bảo Lộc phân tích, đánh giá những mặt đã đạt được; những khó khăn, hạn chế, cũng như đưa ra các giải pháp trong thời gian tới nhằm tiếp tục thực hiện tốt chính sách, pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Các thành viên trong đoàn thanh tra cũng đã có những đóng góp, góp ý thẳng thắn để Bảo Lộc khắc phục những tồn tại, khó khăn thực hiện tốt các chính sách, phát luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Bà Nguyễn Thị Định - Vụ trưởng Vụ pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Định - Vụ trưởng Vụ pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung cho buổi làm việc và những kết quả đạt được trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo của TP Bảo Lộc. Vụ trưởng Vụ pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu TP Bảo Lộc làm rõ các điểm tôn giáo hoạt động không hợp pháp; cần thống kế các điểm sinh hoạt tôn giáo để thực hiện tốt công tác quản lý, định hướng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tín đồ và bà con giáo dân; cần tổ chức thêm các hội nghị, lớp tập huấn để phổ biến các quy định liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã làm công tác tôn giáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo… Qua đó, góp phần đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho người dân; đồng thời, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để cùng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh.

KHÁNH PHÚC