Lạc Dương: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

(LĐ online) - Chiều 30/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”. Đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Thượng tá Lương Đình Chức - Trưởng phòng PC 04, Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, nguồn ma túy thẩm lậu vào huyện Lạc Dương chủ yếu từ các địa bàn giáp ranh, lân cận, một số do các đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc đến cư trú, lao động trên địa bàn huyện mang theo để sử dụng và bán lẻ cho các đối tượng khác. Các loại ma túy xuất hiện phổ biến trên địa bàn trong thời gian qua chủ yếu là Heroine, Cần sa và ma túy tổng hợp dạng đá Methamphetamine. Tổng số người nghiện ma túy trên địa bàn huyện đang có hồ sơ quản lý là 10 người, trong đó chưa phát hiện đối tượng nào có biểu hiện loạn thần, loạn thần cấp, ngáo đá. Qua rà soát hiện nay trên địa bàn huyện có 43 đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, loại ma túy sử dụng chủ yếu là Heroine, cần sa, ma túy tổng hợp dạng đá. Các cơ quan chuyên trách đang tiếp tục theo dõi để lập hồ sơ quản lý.

Đồng chí Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Từ 15/12/2019 đến nay, trên địa bàn huyện Lạc Dương đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 6 vụ với 9 bị can phạm tội về ma túy. Trong đó, mua bán trái phép chất ma túy 1 vụ với 4 bị can; tàng trữ trái phép chất ma túy 5 vụ với 5 bị can. Các vụ phạm tội về ma túy đều được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng quy định pháp luật. Công an huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với 10 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 32 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 3 đối tượng; vận động cai nghiện tự nguyện 1 trường hợp.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Lạc Dương đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, giải pháp đấu tranh phòng, chống ma túy. Đặc biệt, công tác tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, sâu rộng, hướng về cơ sở với nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực. Thông qua các mô hình “Tiếng loa an ninh”, “Tổ tự quản về ANTT”, “Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tự quản”, “Giáo xứ an toàn về ANTT”, “Dòng họ tự quản về ANTT”... đã tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chủ động phòng ngừa, đấu tranh và tố giác tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng. Qua đó, nhiều đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy đã được phát hiện, triệt xóa; kịp thời điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án, đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy; các phong trào vận động quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở được xây dựng, duy trì thực hiện ở nhiều địa phương, đơn vị, trường học, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế. Do đó, tại hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy trong thời gian tới. Đồng thời, các đại biểu đã có những ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; đồng thời, đề xuất những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, nhất là công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, nguồn lực, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy… để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương đã biểu dương, khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị.

TUẤN HƯƠNG