Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng làm việc với BHXH tỉnh

(LĐ online) - Chiều 24/5, ông Đặng Trí Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với BHXH tỉnh.

Ông Đặng Trí Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với BHXH tỉnh

Tham dự có lãnh đạo Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Bưu điện tỉnh, Cục Thuế; trong ngành BHXH tỉnh có Ban Giám đốc, các phòng ban chuyên môn của BHXH tỉnh và lãnh đạo thuộc BHXH các huyện, thành phố tham dự.

Chủ trì buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng cho biết nội dung buổi làm việc nhằm nắm bắt tình hình hoạt động và nghe báo cáo kiến nghị về các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách liên quan BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh, đặc biệt phản ánh thực tế ở cơ sở. Qua đó, lãnh đạo tỉnh có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ những vấn đề xử lý được ngay và còn những vấn đề cần nghiên cứu tháo gỡ trong thời gian tới, do có những nội dung thuộc cơ chế, chính sách chung của cả nước. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cần nghiên cứu tham khảo, học tập kinh nghiệm ở một số địa phương. Lãnh đạo tỉnh cũng quan tâm đến công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính trong ngành BHXH.

Ông Đậu Tú Lan – Giám đốc BHXH tỉnh báo cáo tình hình công tác và khó khăn, kiến nghị của ngành BHXH với UBND tỉnh

Ông Đậu Tú Lan – Giám đốc BHXH tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022 của BHXH tỉnh Lâm Đồng và một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo. Trong đó, đẩy mạnh công tác phát triển mở rộng người tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu đến cuối năm 2022 có từ 91,75% dân số trở lên tham gia BHYT, 14% lao động tham gia BHXH và có 12% lao động tham gia BHTN.

Về tồn tại, hạn chế: Tỷ lệ lao động tham gia BHXH, BHTN còn đạt thấp so với lực lượng lao động của tỉnh. Đến tháng 4/2022, tham gia BHXH là 12,78%, tham gia BHTN là 9,85%. Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đến tháng 4/2022 đạt 82,53%, so với chỉ tiêu bao phủ được giao là 91,75% thì tỷ lệ bao phủ của tỉnh còn thiếu 9,22%. Lao động tham gia BHXH tự nguyện tuy có tăng so với năm trước, nhưng còn thấp so với lao động thuộc diện tham gia tại địa phương.

Những khó khăn, vướng mắc: Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế của BHXH Việt Nam, đến nay đội ngũ công chức, viên chức BHXH toàn tỉnh đã giảm 17,1% so với năm 2015 nên nhiều đơn vị trực thuộc thiếu người làm việc, tại BHXH các huyện, thành phố chưa bố trí được viên chức làm công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận phục vụ hành chính công của huyện, thành phố.

Hàng năm, số người sau khi thoát nghèo, cận nghèo, không còn trong danh sách vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa thay đổi được nhận thức phải tự giác, tự nguyện tham gia BHYT hộ gia đình. Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có trên 120.000 người dân không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT, chuyển sang đối tượng tự đóng BHYT. Việc tăng mức đóng BHXH tự nguyện theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn mới ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Đa số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, du lịch có quy mô sản xuất nhỏ, sử dụng ít lao động, thuê mướn lao động công nhật, thời vụ hoặc người lao động trong gia đình không ký hợp đồng lao động… nên lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc còn hạn chế. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tình hình sản xuất, kinh doanh của một số đơn vị sử dụng lao động gặp nhiều khó khăn dẫn đến chậm đóng, nợ đọng BHXH gia tăng. Chưa có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để giải quyết quyền lợi đối với người lao động trong các doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc chủ doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích do còn nợ BHXH. Một số doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra trên địa bàn chưa chấp hành thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh, BHXH tỉnh.

Việc quản lý thông tuyến tỉnh khám chữa bệnh nội trú còn hạn chế do Bộ Y tế chưa xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh phổ biến, có tần suất mắc và nhập viện nội trú cao trong các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) cũng như công tác kiểm soát các trường hợp vào điều trị nội trú đang gặp rất nhiều khó khăn.

Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT vẫn còn xảy ra ở một số cơ sở KCB. Do lợi dụng chính sách KCB thông tuyến có một số người đi KCB nhiều lần, nhiều cơ sở KCB để lấy thuốc.

Một số UBND các xã, phường, thị trấn chưa quan tâm chỉ đạo về hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số cho người dân đang tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

BHXH tỉnh kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương quan tâm tích cực hơn nữa trong thực hiện nội dung kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Kiến nghị HĐND tỉnh xem xét bố trí ngân sách của địa phương để hỗ trợ thêm 10% mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh để gia tăng đối tượng tham gia BHXH.

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ giải quyết những khó khăn, vướng mắc và bất cập trong thời gian thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 và Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy Ban Dân tộc, đề nghị UBND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh xem xét bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ 20% - 30% mức đóng tham gia BHYT cho các đối tượng sinh sống tại các xã khu vực II, III được chuyển lên khu vực I (chủ yếu là người dân tộc thiểu số).

Đề xuất với Quốc hội sớm nghiên cứu thể chế hóa quan điểm, mục tiêu và các nội dung cải cách về BHXH trong các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; rà soát các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết có liên quan để sửa đổi, bổ sung phù hợp với Nghị quyết số 28-NQ/TW. Xem xét chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT thực hiện việc hoàn trả cho người bệnh phần cùng chi trả đối với các khoản phải thu hồi về quỹ BHYT.

Tại hội nghị, đại diện BHXH tỉnh và các ngành đã trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến việc triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm làm cơ sở để ngành BHXH tiếp tục triển khai thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành BHXH tỉnh thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, ngành BHXH cần bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng, phát triển hệ thống tổ chức, tăng tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT hộ gia đình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, kịp thời hỗ trợ chi trả các chính sách, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp giữa các ngành, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành BHXH thời gian tới.

