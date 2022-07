Di Linh: Xây dựng chương trình hành động cho các nghị quyết quan trọng

(LĐ online) - Chiều 29/7, Huyện uỷ Di Linh tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 31 nhằm thống nhất chương trình hành động cho các nghị quyết quan trọng. Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh chủ trì hội nghị

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ Di Linh lần này thống nhất các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho huyện Di Linh phát triển toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 16 ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022 - 2030; Nghị quyết số 17 ngày 9/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 47 ngày 3/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để xây dựng tỉnh Lâm Đồng đạt tiêu chí tỉnh nông thôn mới trước năm 2025.

Cụ thể, huyện Di Linh sẽ tập trung thực hiện Nghị quyết 15 với mục tiêu: Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Ưu tiên đầu tư các công trình, dự án quan trọng, cấp bách, có sức lan tỏa, tạo đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, công trình trọng điểm của tỉnh và của huyện trên địa bàn. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư và tiếp tục thu hút các nhà đầu tư lớn. Kết nối các tuyến du lịch. Phấn đấu đến năm 2025 thị trấn Di Linh đạt tiêu chí đô thị loại IV, xây dựng xã Hòa Ninh trở thành thị trấn. Đến năm 2030 huyện Di Linh đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu và trở thành địa bàn trọng điểm kinh tế - xã hội thứ tư của tỉnh; phát triển thêm 2 đô thị mới là Tân Lâm và Gia Hiệp. Đến năm 2035 phát triển thị trấn Di Linh đạt đô thị loại III và là Trung tâm Tiểu vùng 2 của tỉnh; xã Hòa Ninh đạt đô thị loại IV.

Thực hiện Nghị quyết 16 hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân của huyện và phấn đấu đến năm 2025 huyện không còn thôn đặc biệt khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn; quy hoạch, bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; an ninh quốc phòng; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện Nghị quyết 17 với mục tiêu chung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về bảo vệ môi trường; chủ động giám sát, kiểm soát công tác quản lý môi trường, ngăn ngừa và hạn chế tối đa mức độ gia tăng ô nhiễm; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động bảo vệ môi trường của mỗi công dân, gia đình, cơ quan, đơn vị. Nâng cao năng lực quản lý, ưu tiên biện pháp phòng ngừa ô nhiễm và suy thoái môi trường; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, điểm nóng về môi trường, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Và các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện Kế hoạch số 47 cũng đã được thống nhất.

Tại hội nghị lần này, lãnh đạo huyện Di Linh cũng thực hiện các công tác liên quan đến việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương.

NGỌC NGÀ