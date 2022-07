HĐND TP Bảo Lộc khóa VI khai mạc Kỳ họp thứ 5

(LĐ online) - Sáng 14/7, HĐND TP Bảo Lộc khóa VI tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 5 nhiệm kỳ 2021 – 2026 (hỳ họp thường lệ giữa năm) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong 6 tháng đầu năm; đồng thời, thông qua các tờ trình, nghị quyết, dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2022.

Chủ tọa điều hành Kỳ họp

Các đồng chí: Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc và Bùi Văn Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chủ trì Kỳ họp.

Dự khai mạc Kỳ họp có các đồng chí Bùi Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; Nguyễn Văn Phương - Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X; cùng các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Bảo Lộc, đại diện các phòng, ban chuyên môn của thành phố và 29 đại biểu HĐND TP Bảo Lộc khóa VI.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Bảo Lộc khóa VI

Trong phiên khai mạc, HĐND TP Bảo Lộc nghe các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 trên địa bàn; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Bảo Lộc khóa VI; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương trong các kỳ họp thứ 1 và thứ 3 HĐND thành phố; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND thành phố.

Đồng chí Bùi Thắng – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng và đồng chí Nguyễn Văn Phương - Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X dự khai mạc Kỳ họp

Tại Kỳ họp, HĐND TP Bảo Lộc khóa VI còn thông qua các tờ trình: Đề nghị, xem xét thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; đề nghị xem xét thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; đề nghị điều chỉnh và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C trên địa bàn thành phố; đề nghị bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố và đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn TP Bảo Lộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc phát biểu khai mạc Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc, nhấn mạnh: TP Bảo Lộc xác định năm 2022, khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, là điều kiện để Bảo Lộc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm và cả nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong 6 tháng đầu năm, tuy còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song bằng sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; sự đồng tâm, hiệp lực, chung sức của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của Bảo Lộc đã đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Nhiều chỉ tiêu quan trong trong phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đảm bảo và vượt so với cùng kỳ năm 2021. Tổng giá trị sản xuất trong 6 tháng đầu năm đạt 7.378 tỷ đồng, tăng 7,4%; thu ngân sách Nhà nước do thành phố quản lý đạt hơn 671 tỷ đồng, bằng 77,05% dự toán cả năm; hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư có những tín hiệu tốt sau dịch Covid-19; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục… đều đạt nhiều kết quả khả quan góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; quốc phòng, an ninh được giữ vững và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu cũng đã chỉ ra một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục, giải quyết: Tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường khiến giá cả các loại nhiên liệu, vật liệu, đặc biệt là xăng dầu, phân bón, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng liên tục tăng; dịch Covid-19 tuy đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn tiếp diễn với những diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội khiến sự phục hồi phát triển kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP Bảo Lộc còn thấp, chưa đạt mục tiêu; chỉ số cải cách thủ tục hành chính còn nhiều hạn chế; công tác lập quy hoạch chung trên địa bàn còn chậm và còn tình trạng dự án “treo”; tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của một số cán bộ, công chức còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới; một số nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp và Nhân dân chưa được xem xét, giải quyết kịp thời, thấu đáo. Từ đó, xảy ra nhiều vụ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp mang tính phức tạp, kéo dài. Đây là những khó khăn, hạn chế cần có giải pháp, kế hoạch sát với thực tế để khắc phục, giải quyết trong thời gian tới góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, mang lại niềm tin cho Nhân dân địa phương.

HĐND TP Bảo Lộc bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh Trưởng Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Bảo Lộc Khóa VI và Ủy viên UBND TP Bảo Lộc khóa VI nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trong phiên khai mạc, HĐND thành phố đã thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết bãi nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Bảo Lộc Khóa VI đối với ông Nguyễn Văn Khắc; đồng thời, bầu bổ sung Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Bảo Lộc Khóa VI đối với ông Vũ Hoàng Tập. UBND TP Bảo Lộc cũng đã thông qua tời trình dự thảo Nghị quyết bãi nhiệm chức danh Ủy viên UBND đối với bà Phạm Thị Thanh Hương và bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND TP Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông Bùi Đăng Khoa – Trưởng phòng Quản lý Đô thị và ông Hoàng Tuấn Anh – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Bảo Lộc khóa VI diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/7. Chiều 14/17, kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận tổ cho ý kiến đối với các nội dung đã thông qua tại phiên khai mạc. Trong ngày 15/7 sẽ diễn ra phiên chất vấn, trả lời chất vấn; thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

KHÁNH PHÚC