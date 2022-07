TÁC PHẨM DỰ THI VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

(LĐ online) - Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng ta mới có năm nghìn đồng chí nhưng đã lãnh đạo dân ta giành thắng lợi vĩ đại, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước Công Nông đầu tiên ở khu vực Đông - Nam á.

Ngày nay, cả nước có trên năm triệu đảng viên, gấp trước một ngàn lần, thành quả nhiều, tự hào lắm nhưng cũng không ít đau xót vì “một bộ phận không nhỏ” đảng viên suy thoái, biến chất, làm tổn hại đến uy tín của Đảng và phai nhạt niềm tin của Nhân dân với Đảng. Đảng ta đã phải kỷ luật khai trừ trên tám vạn đảng viên.

Trung ương khẳng định “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân”

Đảng ta đã đưa ra rất nhiều các giải pháp để xây dựng và chỉnh đốn Đảng; là một đảng viên sinh hoạt ở một đảng bộ nông thôn, tôi xin nêu một số vấn đề từ thực tiễn đang đặt ra: Kết nạp đảng viên mới – khâu quan trọng đầu tiên trong công tác xây dựng Đảng. Nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ mỗi đảng viên.

• TRƯỚC HẾT NÓI VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NHƯ THẾ NÀO?

Theo Khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 quy định điều kiện trở thành Đảng viên như sau:

"Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện :Thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng"

Để kết nạp được một đảng viên mới, việc quan trọng đầu tiên là phải tạo được nguồn. Nguồn lấy ở đâu, chính là những công dân hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. Nhiều chi bộ ba bốn năm không kết nạp được đảng viên vì không tạo được nguồn. Nhưng cũng có nơi, năm nào cũng kết nạp được đảng viên mới, nhưng do không coi trọng tạo nguồn, đến đâu hay đến đấy nên chất lượng không cao. Một thí dụ: Ở chi bộ 4x…thuộc Đảng bộ thị trấn Đạ Tẻh huyện Đạ Tẻh, giới thiệu một quần chúng nữ, tuy tốt nghiệp đại học về sản xuất ở địa phương nhưng sống khép mình, không có khả năng diễn đạt, nhưng lý lịch không có vấn đề gì, cứ kết nạp. Khi giao làm công tác, trước hội nghị phụ nữ tổ dân phố, lúng túng không biết bắt đầu từ đâu. Hội nghị được một trận cười rồi…tan họp. Kết quả là, sau một năm, khi xét chuyển chính thức thì chính đảng viên ấy làm đơn xin ra khỏi Đảng. Tại sao vậy? Do thiếu sự chuẩn bị nên vội vã giới thiệu những quần chúng chưa tự nguyện, mặt khác do chính chi bộ chưa hiểu kỹ quy trình và họ chưa hiểu rõ về Đảng, nơi cần họ dấn thân.

Ngày 30/7/2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 24-QĐ/TW “Quy định thi hành Điều lệ Đảng” thay thế cho Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016

Thực tế cho thấy, trong các quy định để kết nạp được đảng viên, một số chi bộ chỉ chọn khâu lý lịch làm đầu mà không chú ý đến các điều kiện rất quan trọng là: Đối tượng đó phải nắm được Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ đảng viên và, qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm…

Có hiểu Cương lĩnh, Điều lệ Đảng mới tự nguyện xin ra nhập Đảng, mới hi sinh phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Vào Đảng không phải để làm quan, phát tài. Có kinh qua thực tiễn, là người ưu tú, được quần chúng tín nhiệm mới có bản lĩnh thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng, mới vững vàng trước mọi cám dỗ của danh lợi tầm thường.

Cho nên tạo nguồn chính là chọn đầu vào. Ngay cả khi có nguồn, nhưng vẫn phải xem xét, sàng lọc, bồi dưỡng, thử thách cho thật chín muồi. Các cụ ta thường nói: “Mạ già, ruộng ngấu, cắm cây mạ ra ngay cây lúa” chính là nói về sự chuẩn bị kỹ ngay từ bước đầu tiên, “dạy con từ thuở lên ba” mà!

Tiếp đến, khi chọn được đối tượng thì không coi trọng việc bồi dưỡng họ những lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác, về Cương lĩnh, điều lệ Đảng. Và nếu có bồi dưỡng thì cũng không kiểm tra hay hướng dẫn xem họ hiểu biết đến đâu để uốn nắn kịp thời. Mặt khác trong bồi dưỡng, giao dục chúng ta mới chỉ quan tâm đến lý luận mà không có những bài học về những tấm gương sáng của những vị tiền bối. Gương: trong lựa chọn mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Gương: trong hi sinh xả thân quên mình vì Độc lập, Tự do của Tổ quốc. Gương trong tình bạn, tình yêu thương đồng chí, đồng bào…Những nhân tố mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúng tôi hỏi một quần chúng theo học lớp bồi dưỡng đối tượng đảng: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là thế nào? Chỉ nhận được cái cười trừ và câu trả lời: Để cháu suy nghĩ đã!

Đương nhiên, tạo nguồn, chọn đầu vào cũng không thay thế cho tất cả các điều kiện khác khi kết nạp đảng viên mới. Nhưng nếu có được bước đi đầu tiên vững vàng sẽ tạo ra những tiền đề cơ bản, để đảng viên vững tin bước tiếp con đường đã chọn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền… Mỗi đảng viên và cán bộ đều phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành với nhân dân”. Như Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn trước lúc Người đi xa.

Có thể khảng định: Kết nạp được một đảng viên mới đúng thực chất là khâu quan trọng nhất của đầu vào. Chọn lọc được người có quan điểm, lập trường vững vàng, có phẩm chất đạo đức lối sống tốt vào đảng, đảng ta sẽ mạnh lên. Bác Hồ đã dạy: “Thà ít mà tốt” là muốn nhắc chúng ta coi trọng đến chất lượng. Hạt giống tốt được xử lý sẽ cho sai hoa đậu quả. Một công dân tốt qua giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện sẽ trở thành một đảng viên tin cậy lâu dài.

Giống như cái cây, nếu không chăm sóc, tưới tắm cho nó mỗi ngày thì cây sẽ héo khô, cằn cỗi.

Ngược lại, nóng vội trong thực hiện các điều kiện kết nạp đảng viên mới, nhất là điều kiện tiên quyết: Người vào Đảng phải thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên. Đồng thời phải chứng tỏ được là người ưu tú, gắn bó mật thiệt với nhân dân và được nhân dân tín nhiệm thông qua thực tiễn. Không coi trọng hai điều kiện trên có thể là mầm mống nuôi dưỡng cho những cái xấu khi để lọt một vài đảng viên cơ hội. Nó dễ dẫn đến sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút về ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “Thậm chí còn phụ hoạ theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc xây dựng Đảng và tổ chức sinh hoạt đảng”.

• NỘI DUNG THỨ HAI LÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Khẳng định lại lần nữa là: Đảng viên có vai trò cực kỳ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng TSVM. Để làm tốt việc lựa chọn đầu vào trước khi xem xét, thực hiện các quy định kết nạp đảng viên mới, chúng tôi có một số ý kiến sau:

Có nên giao chỉ tiêu, kế hoạch kết nạp đảng viện mới cho các tổ chức cơ sở Đảng hàng năm và nhiệm kỳ hay không? Theo chúng tôi, nếu giao sẽ dễ dẫn đến việc, để hoàn thành kế hoạch, có chi bộ đưa vào Nghị quyết phấn đấu, làm sao vượt chỉ tiêu càng tốt. Do áp lực không hoàn thành chỉ tiêu, tổ chức Đảng ấy không được xem xét, đánh giá, phân loại là Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đương nhiên, người đứng đầu cũng không được phân loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị khen thưởng. Do vậy, chất lượng không tương xứng với yêu cầu đề ra. Nhiều chi bộ tuy hoàn thành hoặc vượt kế hoạch về số lượng phát triển đảng, nhưng khi đánh giá, phân loại chất lượng cuối năm thì đa số những đảng viên này chỉ hoàn thành nhiệm vụ. Chưa nói đến việc đánh giá, phân loại có thực chất không, hay còn xuê xoa, cố gò tỷ lệ cho đạt chỉ tiêu Đảng bộ cấp trên giao .

Tiếp theo là, khi đã thực hiện phần kết nạp đảng viên, nhiều nơi coi thế là xong mà chưa coi trọng đến việc cử đảng viên có kinh nghiệm tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, bồi dưỡng đảng viên mới về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ đảng viên gắn với công việc thực tế từ cơ sở.

Chúng tôi thấy, đây là công việc rất quan trọng như việc chăm sóc hạt giống đã nảy mầm phát triển thành cây xanh bền vững. Đảng viên mới rất cần được giúp đỡ toàn diện, từ tác phong, đạo đức, phẩm chất, lối sống đến lề lối làm việc. Họ cần có những “mẫu” để soi và làm theo. Nên trong các bài bồi dưỡng đảng viên mới hàng năm ở các Trung tâm chính trị, ngoài các bài lý luận phổ thông, cần có thêm nội dung giáo dục việc nêu gương và học tập, làm theo gương sáng.

Bác Hồ kính yêu thường dạy rằng “một trăm bài diễn văn hay không bằng một tấm gương sống”, lấy gương “người tốt, việc tốt” để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

Sau cùng, cần có chương trình, kế hoạch hàng năm về bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho đồng chí bí thư, người đứng đầu ở chi bộ cơ sở, nhất là ở nông thôn và miền núi.

Chúng ta biết rằng, Bí thư chi bộ là những người đứng đầu cơ sở Đảng, giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, là những linh hồn của Đảng. Họ có nhiệm vụ: Đề xuất tổ chức những hoạt động và lãnh, chỉ đạo chi ủy. Làm tốt công tác tư tưởng cho chi bộ và Nhân dân.

Bí thư chi bộ là người gần gũi đảng viên, nhất là đảng viên mới. Mọi lời nói, việc làm của bí thư như một tấm gương phản chiếu dễ thấy và dễ làm theo nhất

Vì vậy, càng coi trọng vai trò của bí thư chi bộ bao nhiêu, càng phải chăm lo bồi dưỡng họ về bản lĩnh chính trị kiên định và vững vàng. Đạo đức và lối sống lành mạnh, gương mẫu trong quần chúng, được quần chúng tín nhiệm. Có năng lực và trình độ chuyên môn, có đủ kiến thức và sức khỏe để hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Để thực sự là tấm gương sáng cho đảng viên và quần chúng noi theo. Có tác dụng thiết thực trong bồi dưỡng, giáo dục và rèn luyện đảng viên mới

Toàn bộ sức mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đều được tạo thành từ từng người đảng viên. Nhiều đảng viên hợp thành đội ngũ đảng viên. Đội ngũ hùng hậu ấy, chủ động, tích cực, sáng tạo trong xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; Đồng thời tổ chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách đó.

Như vậy có thể thấy rằng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, suy cho cùng bắt đầu từ mỗi đảng viên.

Hơn lúc nào hết, mỗi đảng viên càng ra sức đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mẫu mực về đạo đức và nhân cách, luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm và hành động. Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, liêm chính, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng: Dân giàu, Nước mạnh, Xã hội dân chủ, Công bằng, Văn minh.

NGUYỄN THƯỢNG THIÊM