ĐẢNG BỘ XÃ PHƯỚC CÁT 2

Đảng bộ xã Phước Cát 2 (huyện Cát Tiên) có 11 chi bộ trực thuộc với 126 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đảng bộ xã Phước Cát 2 luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên

Thời gian qua, Đảng ủy xã Phước Cát 2 thường xuyên quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, thường xuyên quán triệt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể và các chi bộ xây dựng chương trình hành động và Nghị quyết thực hiện Nghị quyết 10-NQ/ĐU ngày 27/12/2021 của Đảng ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Có 9/11 chi bộ triển khai đăng ký 10 mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và có 17 đảng viên đăng ký gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022.

Đảng ủy xã đăng ký Mô hình “Xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp và văn minh trong việc cưới, việc tang ở vùng đồng bào dân tộc”. Thường xuyên lãnh đạo công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tình hình tôn giáo, dân tộc ở cơ sở trên địa bàn xã.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy đã tổ chức 3 hội nghị quán triệt, học tập cho toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quán triệt triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia đạt tỷ lệ 95%. Xây dựng và ban hành 3 nghị quyết, 7 kế hoạch, 7 chương trình, 9 thông báo và 17 công văn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo các chi bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên, thường xuyên hướng dẫn cho các chi bộ làm thủ tục phát triển đảng viên mới theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm 2022 kết nạp được 5 đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/HU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cát Tiên khóa VIII và Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 27/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Cát 2 về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; thời gian qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực ngay từ đầu năm, với chủ đề năm 2022 “Chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 ”. Vì vậy, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, quốc phòng - an ninh cơ bản được giữ vững.

Hiện nay, xã Phước Cát 2 đang duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 58 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%; xã còn 92 hộ nghèo/399 khẩu, chiếm tỷ lệ 14,65%; trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số có 75 hộ/331 khẩu, chiếm tỷ lệ 11,94%; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và giáo dục THCS mức độ 2, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập xóa mù chữ mức độ 2...

Đồng chí Long Văn Thụ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Cát 2 cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy tập trung lãnh đạo cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, kết luận, kế hoạch, chương trình hành động của Huyện ủy Cát Tiên về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; gắn với việc triển khai có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, kết luận, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy khóa VIII trong năm 2022. Cơ bản là thực hiện đồng bộ, hiệu quả Mô hình “Xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp và văn minh trong việc cưới, việc tang ở vùng đồng bào dân tộc”...

ĐỨC TÚ